Doğanın Kanunu 6'ncı bölümden yeni tanıtım. "Sen benden hoşlanıyor musun?"
14.07.2026 08:40
"Doğanın Kanunu" dizisi çarşamba akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkıyor.
Alperen Duymaz ve Özge Yağız’ın başrolleri paylaştığı "Doğanın Kanunu" bu hafta 6'ncı bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.
Star TV'nin sevilen dizisi “ Doğanın Kanunu ”, çarşamba akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Her bölümü çok sevilen dizi, 15 Temmuz Çarşamba akşamı 6'ncı bölümüyle ekranlara gelecek.
Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı dizinin altıncı bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı.
“ Doğanın Kanunu ” altıncı bölüm 2'nci fragmanında; Yaman'ın kim olduğunu hatırlayan Doğa, çiftlikte ona verdiği işlerle Yaman'ı zorlarken, Yaman da Müge'yle yakın davranır. Bu durumu kıskanan Doğa, Yaman'ın üzerine daha da giderken tanıtımda Yaman'ın sorduğu "Sen benden hoşlanıyor musun?" sorusu ise dikkat çekti.
"Doğanın Kanunu" dizisinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları oturuyor. Ay yapım imzalı Doğanın Kanunu dizisinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alıyor.
Doğanın Kanunu dizisinde; Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci rol alıyor.