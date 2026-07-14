Doğanın Kanunu 6'ncı bölümden yeni tanıtım. "Sen benden hoşlanıyor musun?"

Star TV 'nin sevilen dizisi “ Doğanın Kanunu ”, çarşamba akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Her bölümü çok sevilen dizi , 15 Temmuz Çarşamba akşamı 6'ncı bölümüyle ekranlara gelecek.

Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı dizinin altıncı bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı.

“ Doğanın Kanunu ” altıncı bölüm 2'nci fragmanında; Yaman'ın kim olduğunu hatırlayan Doğa, çiftlikte ona verdiği işlerle Yaman'ı zorlarken, Yaman da Müge'yle yakın davranır. Bu durumu kıskanan Doğa, Yaman'ın üzerine daha da giderken tanıtımda Yaman'ın sorduğu "Sen benden hoşlanıyor musun?" sorusu ise dikkat çekti.