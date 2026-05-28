Doğanın Kanunu başlıyor. Yayın tarihi belli oldu
28.05.2026 09:54
İstanbul’da başlayıp Urla’nın büyülü atmosferine uzanan hikayesiyle dikkat çeken "Doğanın Kanunu" izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.
Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı Doğanın Kanunu için geri sayım sürüyor.
Star TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi "Doğanın Kanunu" için bekleyiş sürüyor. Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın oturduğu “Doğanın Kanunu” dizisinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alıyor.
Hayata bambaşka yerlerden tutunan Yaman ve Doğa’nın yıllar sonra beklenmedik bir anda yeniden karşı karşıya gelmesini ve bu karşılaşmayla değişen hayatlarını merkeze alan dizinin yayın günü ve tarihi belli oldu.
10 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR
Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı “Doğanın Kanunu” dizisi, 10 Haziran Çarşamba akşamı başlıyor.
İstanbul’da başlayıp Urla’nın sıcak atmosferine uzanan Doğanın Kanunu’nun oyuncu kadrosunda; Alperen Duymaz (Yaman), Özge Yağız (Doğa), Hakan Yılmaz (Hulusi), Nur Yazar (Perihan), Seda Türkmen (Nesrin), Hülya Duyar (Adile), Onur Berk Aslanoğlu (Saffet), Bartu Zeytinci (Burak), Kübra Balcan (Vera), Olcay Yusufoğlu (Devin), Aziz Caner (Eren), Lara Aslan (Hediye), Yiğitcan Ergin (Mert), Yüksel Ünal (Kazım), Çağla Demir (Müjgan) ve Müttalip Müjdeci (Kamuran) yer alıyor.
Alperen Duymaz’ın canlandırdığı Yaman karakteri ile Özge Yağız’ın hayat verdiği Doğa’nın, geçmişte yaşadıkları talihsiz karşılaşmanın ardından yıllar sonra tesadüfler eseri yeniden bir araya gelmelerini merkezine alan dizinin ilk bölüm tanıtımda ise birbirlerine taban tabana zıt iki karakter olan Yaman ve Doğa’nın, yıllar sonra bir şelalede yeniden karşılaşmalarıyla aralarında ateşlenen kıvılcım ve sonrasında yaşanan beklenmedik gelişmeler dikkat çekti.
Doğanın Kanunu, ilk bölümüyle 10 Haziran Çarşamba 20.00’de Star’da…