Doğanın Kanunu çarşamba akşamına damga vurdu
16.07.2026 13:46
Son Güncelleme: 16.07.2026 14:03
Doğanın Kanunu dizisi çarşamba akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkıyor.
Dün akşam altıncı bölümüyle Star TV'de izleyici ile buluşan Doğanın Kanunu, tüm kategorilerde gecenin en çok izlenen dizisi oldu.
Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı Doğanın Kanunu, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. 15 Temmuz akşamı altıncı bölümüyle ekranlara gelen Doğanın Kanunu, gecenin en çok izlenen dizisi oldu.
Doğa ile Yaman arasındaki güç savaşı yerini tatlı kıskançlıklara ve beraberinde gelen itiraflara bırakırken, finalde yaşanan gelişmeler ikili arasındaki hesaplaşmayı geri dönülmez bir noktaya taşıdı.
"Doğanın Kanunu" dizisinde Özge Yağız Doğa'ya, Alperen Duymaz ise Yaman karakterine hayat veriyor.
DOĞANIN KANUNU 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA
Dizinin yeni bölüm tanıtımında ise Doğa'nın bazı gerçekleri öğrendiğini fark eden Yaman'ın bunları kimden öğrendiğini sorgulaması ve çiftliğe gelen esrarengiz misafirler konusunda ikilinin bir kez daha karşı karşıya gelmesi dikkat çekti.
Hayata bambaşka yerlerden tutunan Yaman ve Doğa’nın yıllar sonra beklenmedik bir anda yeniden karşı karşıya gelmesini ve bu karşılaşmayla değişen hayatlarını merkeze alan Doğanın Kanunu'nun senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alıyor.
Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları oturduğu dizinin kadrosunda; Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci yer alıyor.