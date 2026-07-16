Doğanın Kanunu çarşamba akşamına damga vurdu

DOĞANIN KANUNU 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Dizinin yeni bölüm tanıtımında ise Doğa'nın bazı gerçekleri öğrendiğini fark eden Yaman'ın bunları kimden öğrendiğini sorgulaması ve çiftliğe gelen esrarengiz misafirler konusunda ikilinin bir kez daha karşı karşıya gelmesi dikkat çekti.