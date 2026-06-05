Doğanın Kanunu dizisinden ikinci tanıtım

“BURADA BABASININ ŞIMARIK KIZI DEĞİL, ÇİFTLİK ÇALIŞANLARINDAN BİRİSİN SADECE”

Tanıtımda, babasının gözünden bile sakındığı kızı Doğa’nın, alıştığı konforlu plaza hayatını geride bırakarak kendisini bir çiftlikte çalışırken bulması dikkat çekiyor. Çiftliğin sahibi Yaman’ın, Doğa’ya hiçbir ayrıcalık tanımadan onu en zorlu işlerle sınaması ise ikili arasındaki çatışmanın fitilini ateşliyor. Ancak bu çekişmeli başlangıç, zamanla unutulmaz bir aşk hikâyesine dönüşeceğinin güçlü sinyallerini veriyor.

Alperen Duymaz’ın kitesurf yaptığı etkileyici sahneler, Urla’nın nefes kesen doğası ve macera dolu anlarla zenginleşen tanıtım, izleyenlerin içini ısıtırken; kaderin Yaman ve Doğa için hazırladığı sürprizler de büyük merak uyandırıyor.