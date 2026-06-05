Doğanın Kanunu dizisinden ikinci tanıtım
05.06.2026 10:45
Doğanın Kanunu dizisi 10 Haziran akşamı başlıyor.
Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı, 10 Haziran'da yayın hayatına başlayacak olan "Doğanın Kanunu" dizisinin ikinci tanıtımı yayınlandı.
Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi "Doğanın Kanunu" için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın oturduğu dizinin ikinci tanıtımı yayınlandı.
" Doğanın Kanunu " dizisinin yeni tanıtımı; romantizm, macera ve eğlence dolu hikâyesine dair dikkat çekici ipuçları sunarken, izleyicileri Urla’nın büyüleyici atmosferine davet ediyor.
Dizide Yaman'a Alperen Duymaz, Doğa'ya ise Özge Yağız hayat veriyor.
“BURADA BABASININ ŞIMARIK KIZI DEĞİL, ÇİFTLİK ÇALIŞANLARINDAN BİRİSİN SADECE”
Tanıtımda, babasının gözünden bile sakındığı kızı Doğa’nın, alıştığı konforlu plaza hayatını geride bırakarak kendisini bir çiftlikte çalışırken bulması dikkat çekiyor. Çiftliğin sahibi Yaman’ın, Doğa’ya hiçbir ayrıcalık tanımadan onu en zorlu işlerle sınaması ise ikili arasındaki çatışmanın fitilini ateşliyor. Ancak bu çekişmeli başlangıç, zamanla unutulmaz bir aşk hikâyesine dönüşeceğinin güçlü sinyallerini veriyor.
Alperen Duymaz’ın kitesurf yaptığı etkileyici sahneler, Urla’nın nefes kesen doğası ve macera dolu anlarla zenginleşen tanıtım, izleyenlerin içini ısıtırken; kaderin Yaman ve Doğa için hazırladığı sürprizler de büyük merak uyandırıyor.
YENİ AŞK HİKÂYESİ 10 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR
Hayata bambaşka yerlerden tutunan Yaman ve Doğa’nın yıllar sonra beklenmedik bir anda yeniden karşı karşıya gelmesini ve bu karşılaşmayla değişen hayatlarını merkeze alan dizinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alıyor.
İstanbul’da başlayıp Urla’nın sıcak atmosferine uzanan Doğanın Kanunu’nun oyuncu kadrosunda; Alperen Duymaz (Yaman), Özge Yağız (Doğa), Hakan Yılmaz (Hulusi), Nur Yazar (Perihan), Seda Türkmen (Nesrin), Hülya Duyar (Adile), Onur Berk Aslanoğlu (Saffet), Bartu Zeytinci (Burak), Kübra Balcan (Vera), Olcay Yusufoğlu (Devin), Aziz Caner (Eren), Lara Aslan (Hediye), Yiğitcan Ergin (Mert), Yüksel Ünal (Kazım), Çağla Demir (Müjgan) ve Müttalip Müjdeci (Kamuran) yer alıyor.
Heyecanla beklenen "Doğanın Kanunu" ilk bölümüyle 10 Haziran Çarşamba akşamı Star'da…