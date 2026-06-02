Doğanın Kanunu dizisine geri sayım. Afişi yayınlandı

Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız’ın paylaştığı, Star TV 'nin Ay Yapım imzalı "Doğanın Kanunu" dizisi için hazırlıklar sürüyor. Çekimleri tüm hızıyla devam eden ve yayınlanan tanıtımıyla dikkat çeken “Doğanın Kanunu”nun afişi yayınlandı.

Geçmişte yaşadıkları kötü bir ilk karşılaşmanın ardından yıllar sonra tesadüflerin büyüsüyle yeniden bir araya gelen Yaman ve Doğa’nın hikâyesini ekrana taşıyacak “ Doğanın Kanunu ”nun afişi, İstanbul’dan Urla’ya uzanan romantik dünyanın sıcak atmosferini yansıtırken, afişte Alperen Duymaz ve Özge Yağız’ın uyumu da dikkat çekti.