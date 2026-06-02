Doğanın Kanunu dizisine geri sayım. Afişi yayınlandı
02.06.2026 16:47
"Doğanın Kanunu" için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi "Doğanın Kanunu" için geri sayım sürüyor. Bu yaza damga vuracak olan "Doğanın Kanunu" dizisinin afişi yayınlandı.
Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız’ın paylaştığı, Star TV'nin Ay Yapım imzalı "Doğanın Kanunu" dizisi için hazırlıklar sürüyor. Çekimleri tüm hızıyla devam eden ve yayınlanan tanıtımıyla dikkat çeken “Doğanın Kanunu”nun afişi yayınlandı.
Geçmişte yaşadıkları kötü bir ilk karşılaşmanın ardından yıllar sonra tesadüflerin büyüsüyle yeniden bir araya gelen Yaman ve Doğa’nın hikâyesini ekrana taşıyacak “ Doğanın Kanunu ”nun afişi, İstanbul’dan Urla’ya uzanan romantik dünyanın sıcak atmosferini yansıtırken, afişte Alperen Duymaz ve Özge Yağız’ın uyumu da dikkat çekti.
Dizide Yaman'a Alperen Duymaz, Doğa'ya ise Özge Yağız hayat veriyor.
10 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR
Geçmişin izlerini, tesadüflerin getirdiği sürprizleri ve aşkın dönüştürücü gücünü bir araya getiren "Doğanın Kanunu" dizisi, ilk bölümüyle 10 Haziran Çarşamba akşamı izleyici ile buluşacak.
Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın oturduğu dizinin senaryosunu ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alıyor.
Doğanın Kanunu’nun oyuncu kadrosunda; Alperen Duymaz (Yaman), Özge Yağız (Doğa), Hakan Yılmaz (Hulusi), Nur Yazar (Perihan), Seda Türkmen (Nesrin), Hülya Duyar (Adile), Onur Berk Aslanoğlu (Saffet), Bartu Zeytinci (Burak), Kübra Balcan (Vera), Olcay Yusufoğlu (Devin), Aziz Caner (Eren), Lara Aslan (Hediye), Yiğitcan Ergin (Mert), Yüksel Ünal (Kazım), Çağla Demir (Müjgan) ve Müttalip Müjdeci (Kamuran) yer alıyor.
Doğanın Kanunu, ilk bölümüyle 10 Haziran Çarşamba saat 20.00’de Star’da…