Doğanın Kanunu ikinci bölümden yeni tanıtım. "Benden neden nefret ediyorsun?"

Star TV 'nin iddialı yeni dizisi “Doğanın Kanunu”, çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı dizinin ikinci bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı.

“Doğanın Kanunu” ikinci bölüm yeni tanıtımda; Yaman ve Doğa arasındaki gerilim giderek büyürken; Hulusi’nin kendisi için söylediği, “Hata bende, fanusun içinde büyüttüm onu” sözlerini duyan Doğa, hem babasına hem de Yaman’a küçük ve şımarık bir kız çocuğu olmadığını kanıtlamak için çiftlikte kalmaya karar veriyor. Yaman, onu pes ettirmeye çalışırken, Doğa’nın, Yaman’a yönelttiği “Benden neden nefret ediyorsun?” sorusu ise dikkat çekiyor.