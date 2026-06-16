Doğanın Kanunu ikinci bölümden yeni tanıtım. "Benden neden nefret ediyorsun?"
16.06.2026 11:51
"Doğanın Kanunu" dizisinde Özge Yağız Doğa'ya, Alperen Duymaz ise Yaman karakterine hayat veriyor.
Alperen Duymaz ve Özge Yağız’ın başrolleri paylaştığı, ilk bölümüyle büyük beğeni toplayan "Doğanın Kanunu" dizisinin ikinci bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı.
Star TV'nin iddialı yeni dizisi “Doğanın Kanunu”, çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı dizinin ikinci bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı.
“Doğanın Kanunu” ikinci bölüm yeni tanıtımda; Yaman ve Doğa arasındaki gerilim giderek büyürken; Hulusi’nin kendisi için söylediği, “Hata bende, fanusun içinde büyüttüm onu” sözlerini duyan Doğa, hem babasına hem de Yaman’a küçük ve şımarık bir kız çocuğu olmadığını kanıtlamak için çiftlikte kalmaya karar veriyor. Yaman, onu pes ettirmeye çalışırken, Doğa’nın, Yaman’a yönelttiği “Benden neden nefret ediyorsun?” sorusu ise dikkat çekiyor.
"Doğanın Kanunu" dizisi çarşamba akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkıyor.
Hesaplaşmaların, kahkahanın ve sürpriz gelişmelerin iç içe geçtiği hikâyesiyle dikkat çeken "Doğanın Kanunu" dizisinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları oturuyor. Ay yapım imzalı Doğanın Kanunu dizisinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alıyor.
“Doğanın Kanunu” dizisinin oyuncu kadrosunda; Alperen Duymaz (Yaman), Özge Yağız (Doğa), Hakan Yılmaz (Hulusi), Nur Yazar (Perihan), Seda Türkmen (Nesrin), Hülya Duyar (Adile), Onur Berk Aslanoğlu (Saffet), Bartu Zeytinci (Burak), Kübra Balcan (Vera), Olcay Yusufoğlu (Devin), Aziz Caner (Eren), Lara Aslan (Hediye), Yiğitcan Ergin (Mert), Yüksel Ünal (Kazım), Çağla Demir (Müjgan) ve Müttalip Müjdeci (Kamuran) yer alıyor.
“Doğanın Kanunu” ikinci bölümüyle 17 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00'de Star TV'de…