Doğanın Kanunu ikinci bölümüyle zirveye yerleşti
18.06.2026 12:18
"Doğanın Kanunu" dizisinde Özge Yağız Doğa'ya, Alperen Duymaz ise Yaman karakterine hayat veriyor.
Star TV'nin yeni dizisi Doğanın Kanunu, dün akşam ekranlara gelen ikinci bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyerek zirvenin sahibi oldu.
Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı Doğanın Kanunu, çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Hayata bambaşka yerlerden tutunan Yaman ve Doğa’nın yıllar sonra beklenmedik bir anda yeniden karşı karşıya gelmesini ve bu karşılaşmayla değişen hayatlarını merkeze alan dizi, 17 Haziran akşamı ikinci bölümüyle ekrana geldi.
Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı Doğanın Kanunu , zirveye yerleşti.
Doğanın Kanunu ikinci bölümde, Urla’nın eşsiz doğa manzaraları dikkat çekti.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları oturduğu dizinin dün akşam ekranlara gelen ikinci bölümüne; Doğa’nın çiftlikte kalmaya karar vermesi, Yaman’ın kendisini kurtaran kişi olduğunu öğrenmesi ve finalde yaşanan yüzleşme sahnesi damga vurdu.
DOĞANIN KANUNU 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA
Dizinin yeni bölüm tanıtımında ise Doğa, Yaman’a net bir tavırla herkes gibi bu çiftlikte sadece bir çalışan olduğunu söykerken, Doğa ve Vera arasındaki sohbet, "Doğa, Yaman’a karşı bir şeyler mi hissetmeye başladı?” sorusunu akıllara getirdi.
Doğanın Kanunu dizisinin oyuncu kadrosunda; Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci yer alıyor.