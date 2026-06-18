Doğanın Kanunu ikinci bölümüyle zirveye yerleşti

DOĞANIN KANUNU 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Dizinin yeni bölüm tanıtımında ise Doğa, Yaman’a net bir tavırla herkes gibi bu çiftlikte sadece bir çalışan olduğunu söykerken, Doğa ve Vera arasındaki sohbet, "Doğa, Yaman’a karşı bir şeyler mi hissetmeye başladı?” sorusunu akıllara getirdi.

Doğanın Kanunu dizisinin oyuncu kadrosunda; Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci yer alıyor.