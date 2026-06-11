Doğanın Kanunu ilk bölümüyle ekran yolculuğuna güçlü bir başlangıç yaptı
11.06.2026 12:20
Doğanın Kanunu dizisinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları oturuyor.
Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı Doğanın Kanunu, ilk bölümüyle Star ekranlarında izleyiciyle buluştu.
İstanbul'da başlayıp Urla'nın rengârenk ve sıcacık atmosferine uzanan Doğanın Kanunu dizisi, Yaman ve Doğa’nın tesadüflerle dolu hikâyesini, güçlü aile bağlarını ve birbirinden renkli karakterlerin hayatlarını izleyiciyle buluşturdu.
Hesaplaşmaların, kahkahanın ve sürpriz gelişmelerin iç içe geçtiği hikâyesiyle dikkat çeken Doğanın Kanunu, yayınlanan ilk bölümüyle büyük beğeni toplarken, beklenmedik finaliyle de büyük merak yarattı.
Ay yapım imzalı Doğanın Kanunu dizisinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alıyor.
DOĞANIN KANUNU 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA
Dizinin yeni bölüm tanıtımında; Doğa, kendisini Mert'in kurtardığını zannederken, Hulusi'nin çiftliğe gelerek Yaman'dan hesap sorması gerilimi artırdı. İkili arasındaki çekişmenin giderek büyümesi ve çevrelerindeki herkesin onları yakıştırması da dikkat çekiyor.
Doğanın Kanunu dizisinin oyuncu kadrosunda; Alperen Duymaz (Yaman), Özge Yağız (Doğa), Hakan Yılmaz (Hulusi), Nur Yazar (Perihan), Seda Türkmen (Nesrin), Hülya Duyar (Adile), Onur Berk Aslanoğlu (Saffet), Bartu Zeytinci (Burak), Kübra Balcan (Vera), Olcay Yusufoğlu (Devin), Aziz Caner (Eren), Lara Aslan (Hediye), Yiğitcan Ergin (Mert), Yüksel Ünal (Kazım), Çağla Demir (Müjgan) ve Müttalip Müjdeci (Kamuran) yer alıyor.
Doğanın Kanunu yeni bölümleriyle her çarşamba Star TV'de…