Doğanın Kanunu ilk bölümüyle ekran yolculuğuna güçlü bir başlangıç yaptı

DOĞANIN KANUNU 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Dizinin yeni bölüm tanıtımında; Doğa, kendisini Mert'in kurtardığını zannederken, Hulusi'nin çiftliğe gelerek Yaman'dan hesap sorması gerilimi artırdı. İkili arasındaki çekişmenin giderek büyümesi ve çevrelerindeki herkesin onları yakıştırması da dikkat çekiyor.