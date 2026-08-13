Doğanın Kanunu sürpriz gelişmelerle zirvede

Star TV 'nin sevilen dizisi Doğanın Kanunu, dün akşam 10'uncu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı Doğanın Kanunu, gecenin en çok izlenen dizisi olarak zirvede yer aldı.

Melike’nin gelişi, Doğa’nın Yaman’a karşı hisleriyle yüzleşmesini sağlarken, bölüm finalinde yaşananlar her şeyi bambaşka bir noktaya taşıdı.