Doğanın Kanunu sürpriz gelişmelerle zirvede
13.08.2026 13:57
Doğanın Kanunu, çarşamba akşamları izleyiciyle buluşuyor.
Doğanın Kanunu, dün akşamki 10'uncu bölümüyle tüm kategorilerde gecenin en çok izlenen dizisi olarak reytinglerde zirvedeki yerini korudu.
Star TV'nin sevilen dizisi Doğanın Kanunu, dün akşam 10'uncu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı Doğanın Kanunu, gecenin en çok izlenen dizisi olarak zirvede yer aldı.
Melike’nin gelişi, Doğa’nın Yaman’a karşı hisleriyle yüzleşmesini sağlarken, bölüm finalinde yaşananlar her şeyi bambaşka bir noktaya taşıdı.
11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Doğanın Kanunu'nun 11'inci bölüm fragmanında ise kıskannçlığını belli etmek istemeyen Doğa'nın Yaman'a Büşra hakkında hesap sorması dikkat çekerken, ikilinin sahildeki romantik anları da gözlerden kaçmadı.
Hayata bambaşka yerlerden tutunan Yaman ve Doğa’nın yıllar sonra beklenmedik bir anda yeniden karşı karşıya gelmesini ve bu karşılaşmayla değişen hayatlarını merkeze alan Doğanın Kanunu'nun yönetmenliğini Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları üstleniyor.