Doğanın Kanunu tüm kategorilerde zirvede
25.06.2026 12:32
Doğanın Kanunu, yeni bölümleriyle her çarşamba izleyici karşısına çıkıyor.
Star TV'nin sevilen dizisi Doğanın Kanunu, dün akşam ekranlara gelen üçüncü bölümüyle reytinglerde zirvedeki yerini korurken gecenin en çok izlenen dizisi oldu.
Her çarşamba Star TV'de izleyici karşısına çıkan Doğanın Kanunu dizisinde başrolleri Alperen Duymaz ve Özge Yağız paylaşıyor. Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı Doğanın Kanunu, 24 Haziran akşamı üçüncü bölümüyle ekrana geldi.
Hayata bambaşka yerlerden tutunan Yaman ve Doğa’nın yıllar sonra beklenmedik bir anda yeniden karşı karşıya gelmesini ve bu karşılaşmayla değişen hayatlarını merkeze alan dizi, reytinglerde zirvedeki yerini korudu.
"Doğanın Kanunu" dizisinde Özge Yağız Doğa'ya, Alperen Duymaz ise Yaman karakterine hayat veriyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hem eğlenceli anlara hem de derin yüzleşmelere sahne olan bölümde, Doğa ve Yaman ilk kez bu kadar yakınlaşırken, finalde yaşanan gelişmeler ikili arasındaki gerilimi yeniden yükselterek izleyicileri merakta bıraktı. Doğa'nın verdiği röportajda Yaman için kullandığı ifadeler ikili arasında kriz yaratırken, Yaman'ın Doğa'nın işine son vermesi bölüme damga vurdu.
DOĞANIN KANUNU 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA
Dizinin yeni bölüm tanıtımında ise Yaman'ın depoda bekleyen 30 kasa çileği satma görevini Doğa'ya vermesiyle başlayan meydan okumanın ikili arasında eğlenceli bir iddiaya dönüşmesi dikkat çekti.
Doğanın Kanunu dizisinin oyuncu kadrosunda; Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci yer alıyor.