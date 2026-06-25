Doğanın Kanunu tüm kategorilerde zirvede

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hem eğlenceli anlara hem de derin yüzleşmelere sahne olan bölümde, Doğa ve Yaman ilk kez bu kadar yakınlaşırken, finalde yaşanan gelişmeler ikili arasındaki gerilimi yeniden yükselterek izleyicileri merakta bıraktı. Doğa'nın verdiği röportajda Yaman için kullandığı ifadeler ikili arasında kriz yaratırken, Yaman'ın Doğa'nın işine son vermesi bölüme damga vurdu.