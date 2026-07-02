Doğanın Kanunu zirvedeki yerini korudu
02.07.2026 12:20
"Doğanın Kanunu" dizisinde Özge Yağız Doğa'ya, Alperen Duymaz ise Yaman karakterine hayat veriyor.
Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı Doğanın Kanunu, dün akşam yayınlanan dördüncü bölümüyle reytinglerde zirvedeki yerini korudu.
Star TV'nin sevilen dizisi Doğanın Kanunu, her çarşamba Star TV'de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı Doğanın Kanunu, 1 Temmuz akşamı dördüncü bölümüyle ekrana geldi.
Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı Doğanın Kanunu, dördüncü bölümüyle reytinglerde birinci olarak yine zirvede yer aldı.
Doğanın Kanunu, yeni bölümleriyle her çarşamba izleyici karşısına çıkıyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Doğanın Kanunu dördüncü bölümde; Yaman'ı haksız çıkarmak için Doğa, gözünü kararttırken, ikili arasındaki yakınlaşmanın giderek artması dikkat çekti.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Dizinin beşinci bölüm fragmanında ise çiftliğin su sorununu çözebilmek için Nazmi'den yardım istemek zorunda kalan Doğa ile Yaman'ın aynı evde kalmak zorunda kalması ve Doğa'nın Yaman'a, "Ben kartları açıyorum... Sen bana aşıktın değil mi?" diye sorması dikkat çekti.
Doğanın Kanunu dizisinin oyuncu kadrosunda; Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci yer alıyor.