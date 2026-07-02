Doğanın Kanunu zirvedeki yerini korudu

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Dizinin beşinci bölüm fragmanında ise çiftliğin su sorununu çözebilmek için Nazmi'den yardım istemek zorunda kalan Doğa ile Yaman'ın aynı evde kalmak zorunda kalması ve Doğa'nın Yaman'a, "Ben kartları açıyorum... Sen bana aşıktın değil mi?" diye sorması dikkat çekti.

Doğanın Kanunu dizisinin oyuncu kadrosunda; Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci yer alıyor.