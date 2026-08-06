Doğanın Kanunu zirveyi bırakmıyor
06.08.2026 13:50
Doğanın Kanunu, çarşamba akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkıyor.
Her çarşamba Star ekranlarında izleyiciyle buluşan Doğanın Kanunu, dün akşamki 9'uncu bölümüyle tüm kategorilerde birinci oldu.
Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı “Doğanın Kanunu”, dün akşam dokuzuncu bölümüyle ekranlara geldi. Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı dizi, tüm kategorilerde birinci oldu.
Yaman ve Doğa arasındaki yakınlaşmanın giderek güçlendiği bölüm, aile içinde yaşanan büyük hesaplaşmalar ve sürpriz gelişmelerle dikkat çekti.
DOĞANIN KANUNU 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA
Dizinin yeni bölüm fragmanına ise Doğa ve Büşra yüzleşmesinin yanı sıra Doğa'ya söylenen, "Sen kendine bile itiraf edemediğin bu duyguları Yaman'a itiraf edebilecek misin, yoksa cesaret edemeyip âşık değilmiş gibi mi davranacaksın?" sözleri damga vurdu.
Hayata bambaşka yerlerden tutunan Yaman ve Doğa’nın yıllar sonra beklenmedik bir anda yeniden karşı karşıya gelmesini ve bu karşılaşmayla değişen hayatlarını merkeze alan Doğanın Kanunu'nun yönetmenliğini Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları üstleniyor.
Dizinin kadrosunda; Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci yer alıyor.