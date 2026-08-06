Doğanın Kanunu zirveyi bırakmıyor

DOĞANIN KANUNU 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Dizinin yeni bölüm fragmanına ise Doğa ve Büşra yüzleşmesinin yanı sıra Doğa'ya söylenen, "Sen kendine bile itiraf edemediğin bu duyguları Yaman'a itiraf edebilecek misin, yoksa cesaret edemeyip âşık değilmiş gibi mi davranacaksın?" sözleri damga vurdu.

Hayata bambaşka yerlerden tutunan Yaman ve Doğa’nın yıllar sonra beklenmedik bir anda yeniden karşı karşıya gelmesini ve bu karşılaşmayla değişen hayatlarını merkeze alan Doğanın Kanunu'nun yönetmenliğini Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları üstleniyor.

Dizinin kadrosunda; Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci yer alıyor.