Doğanın Kanunu'ndan yeni tanıtım. Doğa'nın rüyası dikkat çekiyor
12.08.2026 13:24
Doğanın Kanunu dizisinin y önetmenliğini Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları üstleniyor.
Bu akşam 10'uncu bölümüyle ekranlara gelecek olan Doğanın Kanunu dizisinden yeni bir tanıtım daha yayınlandı.
Star TV'nin sevilen yaz dizisi Doğanın Kanunu , bu akşam 10'uncu bölümüyle ekranlara gelecek. Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı dizinin yeni bölümünden bir tanıtım daha geldi.
Tanıtımda; Doğa'nın rüyasında "Yaman ve Melekleri" yarışmasına tatlı ama sakar kız olarak katılması ve Yaman'ı etkilemeye çalışması dikkat çekerken; bu tatlı rekabette Müge ve Büşra'nın gerisinde kalması da eğlenceli anlara sebep oldu.
Her bölüme damga vuran renkli rüya sahneleri, bu kez Yeşilçam'a yapılan nostaljik göndermelerle izleyiciyi geçmişe götürürken, Doğa'nın bilinçaltında Yaman'ı kazanmak için Müge ve Büşra'ya karşı verdiği mücadeleyi de mizahi bir dille gözler önüne seriyor.
Çekimleri Urla'da yapılan dizinin kadrosunda; Alperen Duymaz, Özge Yağız, Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci yer alıyor.