Doğanın Kanunu'ndan yeni tanıtım. Doğa'nın rüyası dikkat çekiyor

Star TV 'nin sevilen yaz dizisi Doğanın Kanunu , bu akşam 10'uncu bölümüyle ekranlara gelecek. Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı dizinin yeni bölümünden bir tanıtım daha geldi.

Tanıtımda; Doğa'nın rüyasında "Yaman ve Melekleri" yarışmasına tatlı ama sakar kız olarak katılması ve Yaman'ı etkilemeye çalışması dikkat çekerken; bu tatlı rekabette Müge ve Büşra'nın gerisinde kalması da eğlenceli anlara sebep oldu.