Doğanın Kanunu'nun dengeleri değişti, zirve değişmedi

DOĞANIN KANUNU 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Dizinin yeni bölüm fragmanında ise çiftliğin tanıtımı için gelinlik ve damatlık giyen Doğa ile Yaman kalpleri eritirken; Yaman, fotoğrafçının Doğa'ya gösterdiği yakınlığı kıskanıyor. Tanıtımda Doğa'nın Yaman'a, "İki insan birbirini gerçekten seviyorsa geri kalan her şey teferruat bence" sözleri ise dikkat çekiyor.