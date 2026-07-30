Doğanın Kanunu'nun dengeleri değişti, zirve değişmedi
30.07.2026 13:26
"Doğanın Kanunu" dizisinde Özge Yağız Doğa'ya, Alperen Duymaz ise Yaman karakterine hayat veriyor.
Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı Doğanın Kanunu, dün akşam yayınlanan sekizinci bölümüyle zirvedeki yerini korudu.
Dün akşam Star ekranlarında izleyiciyle buluşan Doğanın Kanunu, sekizinci bölümüyle tüm kategorilerde birinci oldu. Büyük yüzleşmelere sahne olan bölümde, Doğa'nın Yaman için hayatını hiçe sayması ve çiftlikte tüm dengeleri değiştiren hisse hamlesi izleyicileri ekran başına kilitledi.
Doğanın Kanunu, çarşamba akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkıyor.
DOĞANIN KANUNU 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA
Dizinin yeni bölüm fragmanında ise çiftliğin tanıtımı için gelinlik ve damatlık giyen Doğa ile Yaman kalpleri eritirken; Yaman, fotoğrafçının Doğa'ya gösterdiği yakınlığı kıskanıyor. Tanıtımda Doğa'nın Yaman'a, "İki insan birbirini gerçekten seviyorsa geri kalan her şey teferruat bence" sözleri ise dikkat çekiyor.
Hayata bambaşka yerlerden tutunan Yaman ve Doğa’nın yıllar sonra beklenmedik bir anda yeniden karşı karşıya gelmesini ve bu karşılaşmayla değişen hayatlarını merkeze alan Doğanın Kanunu'nun senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alıyor.
Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları oturduğu dizinin kadrosunda; Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci yer alıyor.