Doğu Ekspresi hakkında bilmeniz gerekenler (Doğu Ekspresi kaç gün sürüyor, güzergahı nasıl?)

Corona virüs pandemesi nedeniyle bir süredir seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi, 15 Aralık'ta yeniden yolcu kabul etmeye başlayacak.

Corona virüs salgını öncesinde oldukça popüler bir seyehat aracı olan Doğu Ekspresi, bilinenin aksine bir tur değil, kompartımanlı bir tren.

Ancak nostaljik yapısı ve yol boyunca size eşlik eden manzarası, Doğu Ekspresi'ni macera yaşamak isteyenler için tercih edilen bir seçenek haline getiriyor.

DOĞU EKSPRESİ NEREYE KADAR GİDİYOR?



Doğu Ekspresi, Ankara Tren Garı'ndan kalkıyor ve Kars Tren Garı'na kadar gidiyor. Ara durakları ise, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum.



DOĞU EKSPRESİ'NDE YOLCULUK KAÇ SAAT SÜRÜYOR?



Doğu Ekspresinde toplam yolcuk 25 saat sürüyor. Tren, Ankara Garı'ndan her gün saat 17:55'te kalkıyor ve ertesi gün saat 18:55'te Kars Garı'na varıyor. Fakat bazı durumlarda trenin rötar yapması söz konusu olabiliyor.

DOĞU EKSPRESİ BİLET ÜCRETİ NE KADAR?



Doğu Ekspresi için standart bir fiyattan söz etmek zor. Bilet ücretleri, yolculuk edeceğiniz kompartımana göre değişiyor.



Ankara Kars Turistik Doğu Ekspresi Yataklı Bilet Fiyatları





Tam (Tek Kişi) 480.00 TL





Tam (İki Kişi) 600.00 TL





Genç (Tek Kişi) 384.00 TL





Genç (Çift Kişi) 489.00 TL





65 yaş üstü (Tek Kişi) 240.00 TL





65 yaş üstü (Çift Kişi) 300.00 TL





Ankara Kars Doğu Ekspresi Pulman (Koltuklu) Bilet Fiyatları





Tam 54.50 TL





Genç 49.50 TL





65 yaş üstü 29.00 TL



Daha detaylı bilgi için TCDD resmi sitesine bakabilirsiniz.

DOĞU EKSPRESİ'NDE YATAKLI VAGON BULUNUYOR MU?



Doğu Ekspresinde yataklı, kuşetli ve pulman olmak üzere üç çeşit bulunuyor. Yapacağınız tercihe göre ise fiyatlandırma değişiyor.



DOĞU EKSPRESİ'NDE YEMEK BULUNUYOR MU?



Trende bir de yemekli vagon bulunuyor. Restoranda alkol satışı da yapılıyor. Restorantın belirli bir açılış ve kapanış saati ise bulunmuyor.



DOĞU EKSPRESİ İLE NE ZAMAN SEYAHAT EDİLMELİ?



Doğu Ekspresi'nde kar manzaralarıyla yolculuk yapmak isteyenler için en doğru zaman kışın ortası.



Fakat kışın bilet bulamayan kişiler için diğer güzel zaman, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları olarak kabul ediliyor.