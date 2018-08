Barış Manço’yu 13 yaşından itibaren büyüten, ona ilk gitarını alan, müzikal yolculuğunda, konserlerinde hep yanında olan babası Muhittin Kocataş, yıllar sonra torunu Doğukan Manço ile bir televizyon programına konuk oldu.



“Babamı kaybettikten sonra dedemle birbirimize daha çok bağlandık” diyen Doğukan Manço dedesiyle anılarını, dedesinin ona verdiği hayat öğütlerini Burcu Kaya’ya anlattı: “Babam her zaman ‘Bir işi yapacaksan en iyisini yap’ derdi. Bu öğüdü ona dedem vermiş. O da bize aktardı” dedi.



Barış Manço’nun her zaman destekçisi olan, ona hem babalık hem menajerlik yapan Muhittin Kocataş o yılları şöyle anlattı: “Barış'ın anası, babası, aşçısı, doktoru her şeyi oldum. Barış'ı hep teşvik ettim, ‘Çalışırsan kazanırsın’ dedim. Her zaman yanındaydım. Konserlerine onunla beraber gittim. Gerektiğinde onu tehlikelerden korudum. Ona kol kanat gerdim. Barış Manço’nun her şarkısını çok severim ama ‘Dağlar Dağlar’ beni ayrı etkiler” dedi.



Bugünlerde babasının “Zalim Sultan” şarkısına yaptığı yeni düzenlemeyle gündemde olan Doğukan Manço, “Babam gibi bir örneğin yanında müzik yapmaya çekindim, ama özümde olduğu için yine müziğe döndüm” itirafında bulundu.



Doğukan Manço, annesi Lale Manço'dan büyük destek gördüğünü, bütün klip çekimlerinde annesinin de yer aldığını açıklayarak “Annem, babamın yarısıydı, görünmeyen yükü sırtlanan kadındı” dedi.