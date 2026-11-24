“Öğrencilerimiz de çok şanslı” diyen Tokalı, "Bizim için çok değerli ve kıymetliler. Aynı şekilde devam edeceğiz. Böyle bir yerde bozulmamış çocukları eğitmek bizim için çok güzel bir duygu. Daha iyi yerlere gelmelerini sağlayacağız. Devletimizin bu çocuklara ihtiyacı var. Bu çocukların vatanını, memleketini, ülkesini seven çocuklar. Çocuklar bu ortamı çok seviyorlar. Biz de çocuklarda bu ışığı gördüğümüz için daha fazla ilgi gösteriyoruz. Çocuklarımız okusun, iyi yerlere gelsin ve ülkelerine sahip çıksınlar istiyoruz. Tüm öğretmenlerimiz de çocuklarımıza değer versinler. Ellerinden gelen en iyi şekilde eğitimlerini versinler" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMEN OLMAYA BU OKULDA KARAR VERDİM"

Öğretmen Nihal Tokalı ise “Öğrencilerimizle bütün süreci beraber geçiriyoruz. Okul dışında da görüşüyoruz. Onların okul dışındaki tavır ve davranışlarını gözlemliyoruz. Onları da dikkate alarak derslerimizde gerekli önlemleri alıyorum. Bu bize avantaj sağlıyor. Bu okulumuzda sınıfta öğretmen olmaya karar vermiştim. Hedeflerime ulaştım. Bir öğretmen olarak çok mutluyum. İnşallah çocuklarımız da ileri de vatanımıza, memleketimize faydalı insanlar olurlar” dedi.