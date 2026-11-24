Türkiye ’nin ilk özgün gastronomi derecelendirme sistemi tarafından değerlendirilen grup restoranlarından Ulus 29 ve Maçakızı, rehberin en yüksek derecesi olan 5 İnci ile ödüllendirilirken, 9 restoran 4 İnci, 8 restoran 3 İnci ve 3 restoran 2 İnci kazandı. Monochrome ise Lezzet Noktası kategorisinde seçkiye dahil oldu. Farklı mutfak kültürlerini bir araya getiren grup, elde ettiği ödüllerle gastronomi alanındaki başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye’nin gastronomi dünyasının önemli buluşmalarından biri olan İncili Gastronomi 2027 Rehberi ödül töreni gerçekleştirildi. İstanbul’dan Bodrum’a uzanan geniş restoran portföyüyle Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu, bu yıl 23 restoranıyla rehberde yer aldı. Türk mutfağından Akdeniz ve Uzak Doğu mutfaklarına uzanan geniş bir gastronomi seçkisini temsil eden grup restoranları, kazandıkları derecelerle farklı mutfak kültürlerindeki başarılarını taçlandırdı.

Doğuş Grubu Restoranlarına 5 İnci’den 2 İnci’ye Uzanan Ödüller

İncili Gastronomi Rehberi’nin en yüksek derecesi olan 5 İnci kategorisinde Ulus 29 ve Maçakızı ödüle layık görüldü. Üst düzey gastronomi deneyimi sunan restoranların değerlendirildiği 4 İnci kategorisinde ise Frankie, Lacivert, Roka İstanbul, Rüya İstanbul, Zuma, D’Breeze, Q Lounge, D Maris Kitchen ve La Guérite yer aldı.

Rehberin 3 İnci kategorisinde BİZ İstanbul, Da Mario, Gina, Liman İstanbul, Günaydın, Kebapçı Etiler, Kiva, Sait Bodrum ve Mezzaluna Ankara ödül kazanırken, 2 İnci kategorisinde Parlé, Seoul Kitchen ve Kebapçı Etiler seçkiye girmeyi başardı. Monochrome ise Lezzet Noktası kategorisinde rehberde yer aldı.

Farklı gastronomi anlayışlarını temsil eden restoranların aynı seçkide elde ettiği bu dereceler, grubun geniş restoran portföyündeki çeşitliliği ve kalite odaklı yaklaşımını yansıttı.

Farklı Mutfak Kültürleri, Ortak Kalite Anlayışı

Dünya mutfaklarının seçkin örneklerinden Türk mutfağının köklü lezzetlerine uzanan geniş restoran portföyüyle Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu, gastronomi dünyasında farklı deneyimler sunmaya devam ediyor. Her biri kendine özgü konsepti, menü yaklaşımı ve atmosferiyle öne çıkan grup restoranları, lezzet ve servis kalitesini misafir deneyiminin merkezine taşıyor.

Restoranları lezzet, hizmet ve kalite standartları doğrultusunda değerlendiren İncili Gastronomi Rehberi ise Türkiye’de gastronomi sektörünün gelişimini ortaya koyan önemli referanslardan biri olmayı sürdürüyor. Rehberin bu yılki seçkisinde elde edilen dereceler, grup restoranlarının sundukları bütünsel deneyimin kalitesini de öne çıkarıyor.

Türkiye Gastronomisinde Başarıyı Sürdüren Bir Portföy

Türkiye’de gastronomi kültürü, yerel lezzetlerin çağdaş yorumlarla buluştuğu, uluslararası mutfakların ise farklı deneyimlerle zenginleştiği dinamik bir yapıda gelişmeye devam ediyor. Bu çeşitlilik, restoranların özgün mutfak kimlikleri, servis anlayışları ve misafirlerine sundukları deneyimlerle fark yaratmasını sağlıyor.

Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu, farklı gastronomi anlayışlarını bir araya getiren restoranlarıyla bu gelişimin önemli temsilcileri arasında yer alıyor. İncili Gastronomi Rehberi’nin bu yılki seçkisinde kazanılan ödüller, grubun gastronomi alanındaki istikrarlı başarısını pekiştirirken Türkiye’nin yeme-içme kültürüne sunduğu katkıyı da bir kez daha görünür kılıyor.

Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu Hakkında

Doğuş Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu; gastronomi, konaklama, perakende, seyahat ve eğlence sektörlerinde Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen markalarını çatısı altında buluşturuyor. 27 ülkede, 68 şehirde, 350’yi aşkın lokasyonda ve 80’den fazla markayla operasyonlarını sürdüren Grup; d.ream Restaurant çatısı altındaki ikonik restoranları, D-Hotels & Resorts bünyesindeki seçkin otel ve sağlıklı yaşam yatırımları, Doğuş Perakende markaları, d.ream Entertainment venue’leri ve gerçekleştirdiği büyük ölçekli etkinliklerin yanı sıra yarım asra yaklaşan deneyimiyle kurumsal seyahat ve etkinlik yönetimi sunan Antur ile misafirlerine çok yönlü yaşam tarzı deneyimleri yaşatıyor.