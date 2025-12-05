Doğuş Yeme-İçme Turizm ve Perakende Grubu’nun 10 Restoranı Michelin Rehberi’nde

Doğuş Yeme-İçme Turizm ve Perakende Grubu, İstanbul’dan Bodrum’a, Kapadokya’nın benzersiz coğrafyasından dünya metropollerine uzanan gastronomi yolculuğunda bu yıl da misafirlerine sunduğu özgün deneyimleri uluslararası arenada takdir gördü.

Grup bünyesindeki 10 restoranın Michelin Rehberi’ne seçilmesi, Türkiye gastronomisinin farklı yorumlarını, kültürünü ve lezzet mirasını global sahneye taşıyan bir başarı olarak öne çıktı.

Rehbere giren BİZ İstanbul, Liman, 29, Seki, Nahita, Roka, Zuma İstanbul, Zuma Bodrum ve Sait, her biri kendi mutfak disiplinini çağdaş bir bakış açısıyla yorumlayan seçkin örnekler olarak dikkat çekti. Maçakızı ise Michelin Yıldızı’nı koruyarak Türkiye’nin gastronomi sahnesindeki istikrarlı başarısını bir kez daha kanıtladı.

Misafirlerine her temas noktasında kişiye özel, yenilikçi ve yüksek standartlı bir deneyim sunmayı misyon edinen Doğuş Yeme-İçme, aynı yıl içinde on restoranının Michelin Rehberi’nde yer almasıyla bu yaklaşımını güçlü bir şekilde ortaya koydu. Restoranlar; yaratıcılık, teknik ustalık, lezzet tutarlılığı, ürün kalitesi ve bütüncül servis deneyimi gibi Michelin’in temel kriterlerinde üstün performans göstererek prestijli seçkide yer buldu.

Bu yıl Biz İstanbul, Liman, Argos in Cappadocia içerisinde yer alan Seki ve Nahita Restoranları ilk kez Michelin Rehberi’ne dahil olarak güçlü bir çıkış yakaladı. Roka, Sait, 29, Zuma İstanbul ve Zuma Bodrum ise önceki yıllardaki başarısını sürdürerek rehberdeki yerini korudu. Maçakızı ise 1 Michelin Yıldızı’nı koruyarak sürdürülebilir hizmet anlayışının ve mutfak istikrarının örneklerinden biri oldu.

Doğuş Yeme-İçme Turizm ve Perakende Grubu’nun bu başarısı, yalnızca restoranların değil, Türkiye’nin gastronomi kültürünün de uluslararası alanda giderek daha geniş kitlelere ulaştığını gösteriyor. Grup, her biri kendi ruhunu taşıyan bu restoranlarla, misafirlerine farklı lezzet dünyalarını keşfettiren geniş bir gastronomi yelpazesini temsil etmeye devam ediyor.