Dolores Aveiro: Ronaldo futbolcu olmasaydı duvar ustasıydı

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, verdiği röportajda oğlu ve torunuyla ilgili ilginç itiraflarda bulundu.



Sporx'in haberine göre, Dolores Sporting kulübünün podcast yayınına katılan ve Youtube kanalına verdiği röportajda, oğlu Cristiano Ronaldo'ya "Cristiano'ya 'Ölmeden önce Sporting Lizbon'da oynadığını görmek istiyorum oğlum' dedim. 'Sen olmasan bile torunum Cristianinho belki Sporting'de oynayabilir' dedim. Bunu çok istiyorum" diye konuştu. Torunu Cristianinho'nun Ronaldo'nun o yaşta olduğundan daha yetenekli olduğunu belirterek, "Onun yaşındayken Cristiano'nun hocası yoktu, şimdi ise torunumun hocası Cristiano. Bu yüzden torunum çok şanslı" diye konuştu.



"CRISTIANO FUTBOLCU OLMASAYDI DUVAR USTASIYDI"



Dolores Aveiro, oğlunun yetişme çağında çok büyük sorunlar çektiklerini, Cristiano'nun futbolcu olmasaydı muhtemelen bir duvar ustası olacağını belirterek, "Çok parasız günler yaşadık. Cristiano futbolu bırakma noktasına çok geldi. Bana hep 'Sana bir ev ve araba alacağım' diyordu ve dediğini yaptı. Eğer futbolu bıraksaydı muhtemelen bir duvar ustası olurdu. Orada da dünyanın en iyi duvar ustası olamazdı, sonuçta herkesin doğru bir işi vardır. Ben gençliğimde çok çalışmak zorunda kaldım, sepet yapıp satardım, günde 130 sepet yaptığım günler oldu. Şimdi hayatımın en güzel neşesi torunlarım, ben de onlarla 10 yaşında oluyorum" diye konuştu.



Dolores Aveiro, Cristiano Ronaldo'nun uzun yıllardır rekabet içinde olduğu Lionel Messi ile ilgili görüşlerini de belirterek, "Messi çok ama çok iyi bir insan. Tüm ailesini de iyi tanıyorum. Sahada olduğu kadar iyi bir insan" diye konuştu.