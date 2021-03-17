Donald Trump: Meghan Markle başkanlığa aday olursa ben de olurum!

ABD başkanlık koltuğunu Joe Biden'a devrettikten sonra Florida'ya yerleşen ve günlerini golf oynayarak geçiren Donald Trump, ABD'nin Fox kanalına verdiği mülakatla yine gündeme bomba gibi düştü.



Donald Trump, başkanlıktan ayrıldığı günden beri 2024 yılında tekrar aday olup olmayacağı yönündeki haberlerle gündeme gelmeye devam ediyordu. Trump, bu iddiaları yalanlamadı ancak kendine yeni bir rakip buldu.



İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu, tahtın varisi Prens Charles'ın küçük oğlu Prens Harry'nin 2018 yılında evlendiği ABD'li aktris Meghan Markle son günlerde dünyanın en çok konuştuğu isim. Saraydan ve kraliyet görevlerinden ayrılıp Harry ile birlikte ABD'ye yerleşen Markle, geçen hafta ünlü talk şov sunucusu Oprah Winfrey’e açıkladığı saray sırları ve düşes olduktan sonra yaşadıklarıyla bomba etkisi yaratmıştı.



Düşes Markle, eski ABD başkanı Trump'ın gündemine girdi. Trump, Fox'a verdiği mülakatta Meghan Markle'a 2024 yılındaki başkanlık seçimleri için aday olma çağrısı yaptı. 'Meghan aday olursa ben de başkanlık yarışında varım!' diyerek bombayı patlatan Trump bu ilginç çağrıyı ise şöyle açıkladı:

"SEÇİM YARIŞI DAHA CAZİP OLACAK"

"Eğer bu gerçekleşirse sanırım seçim yarışına girmek benim için daha cazip olacak. Ama bu söylediklerim sizi yanıltmasın. Kraliçe Elizabeth'i çok seviyorum ama Meghan'a hiç de hayran sayılmam. Kraliçeyle tanıştım ve onun muazzam bir insan olduğunu düşünüyorum, Meghan'ı ise pek sevdiğimi söyleyemem. Karşımda aday olursa onu yenmek için yarışa girmek benim için daha çekici hale gelecektir."



Meghan Markle'ın Trump'ın bu sözlerine ne cevap vereceği merakla bekleniyor.