Dracula: Bir Dehşet Komedisi oyunu Denizli'de sanatseverlerle buluştu

22.11.2025 14:53

Dracula: Bir Dehşet Komedisi oyunu Denizli'de sanatseverlerle buluştu
Anadolu Ajansı

Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak yapımı "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" Denizli'de sanatseverlerle buluştu.

Transilvanya'nın yakışıklı, karizmatik, narsist ve zengin Kont Dracula'sının eğlenceli ve korkutucu dünyasını sahneye taşıyan "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" dün akşam Denizli'de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı'nın Dracula performansı seyirciden beğeni topladı.

Yönetmenliğini Tayfun Güneyer'in üstlendiği, Gordon Greenberg ile Steve Rosen'in kaleme aldığı oyun, dekoru, ışık tasarımı, kostümleri ve enerjik sahne diliyle dikkati çekti.

 

Gotik atmosfer ile kara mizahı bir araya getiren oyun bu akşam da aynı salonda izleyiciyle buluşacak.

