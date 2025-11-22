Dracula: Bir Dehşet Komedisi oyunu Denizli'de sanatseverlerle buluştu

Transilvanya'nın yakışıklı, karizmatik, narsist ve zengin Kont Dracula'sının eğlenceli ve korkutucu dünyasını sahneye taşıyan "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" dün akşam Denizli'de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı'nın Dracula performansı seyirciden beğeni topladı.