Drake, Noel'de deste deste para dağıttı

Drake, Noel günü Toronto'da arabayla gezerken sokakta karşısına çıkan insanlara tomarla para dağıttı.

Haberler 27.12.2021 - 15:57 | Son Güncelleme : 27.12.2021 - 16:01

Drake, Noel'de deste deste para dağıttı

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35. doğum gününde Drake hakkında merak edilenler

Canadalı şarkıcı Drake, sosyal medyaya düşen bir videoyla gündemde. 35 yaşındaki şarkıcı cumartesi günü (25 Aralık) bir Maybach'ın arka koltuğunda oturup birilerine rasgele para dağıtırken görülebiliyor.

NE KADAR DAĞITTIĞI BİLİNMİYOR

Videoda bir kadının "Aman Tanrım, bu çılgınca" dediği duyulurken başka bir adam "Teşekkürler kardeşim. Minnettarım arkadaşlar, kendinize iyi bakın" diyor. Drake onlara "Zaten biliyorsunuz" diye cevap veriyor. Drake'in ne kadar para dağıttığı bilinmiyor. Fakat görüntülerde hayranları Drake'in cömertliğini takdir ediyor.

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