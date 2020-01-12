Drake'in 1 milyon dolarlık kolyesi hayranlarını öfkelendirdi

Ünlü rap şarkıcısı Drake, kendine 1 milyon dolarlık elmas kolye yaptırdı. Özel tasarım kolye, gereksiz harcama olarak nitelendirilerek Drake'in takipçilerini kızdırdı.

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Kanadalı rap şarkıcısı Drake, mücevherlere düşkünlüğüyle biliniyor. 33 yaşındaki şarkıcı, müzikte başarıyla geçirdiği yılın ardından kendini 1 milyon dolarlık kolye ile ödüllendirdi.

Kalp şeklindeki elmas taşlardan oluşan 100 karatlık özel sipariş kolye, Drake'in geçen doğum gününde yaptırdığı kalp şeklindeki 22 karatlık, 500 bin dolar değerindeki yüzüğüyle takım oldu. 

Özel kolyenin yapımının yedi ay sürdüğü öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Drake'in pahalı kolyesi sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Pek çok kişi, Drake'i parasını çöpe atmakla suçlayarak lüks harcama yapmak yerine ihtiyacı olan insanlara yardım etmesini önerdi. Bazı takipçileri, Drake'e Avustralya'daki yangınla mücadele için bağış yapma çağrısında bulundu.

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