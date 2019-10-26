Drake'in doğum gününe damga vuran yüzükler

Kanadalı rapçi Drake (33) pazartesi gecesi Los Angelas'ta doğum günü partisi verdi. Partiye katılanlar arasında 7 yıl boyunca bir dargın bir barışık aşk yaşadığı eski sevgilisi Rihanna'nın (31) da olması dikkat çekti.

KYLIE İLE YAKINLAŞTI

Sanılanın aksine Hollywood'un en ünlü isimlerini buluşturan partide Drake'in kozmetik milyarderi Kylie Jenner (22) ile yakınlaştığı ortaya çıktı.

AİLESİ İLE ARASI İYİ DEĞİL

Ancak Kylie'nin ailesiyle Drake'in arasının kötü olduğu biliniyor. Kylie'nin eniştesi Kanye West, Drake'i şarkısında eşi Kim Kardashian ile aşk yaşadığını ima etmekle suçlamıştı.

150 BİN DOLAR DEĞERİNDE



Doğum gününe damga vuran hediye ise NBA'de şampiyon olan Kanada takımı Toronto Raptors'ın özel koleksiyon yüzüğü oldu. 640 minik elmas ve 17 yakutla bezeli 14 karatlık yüzükler Rihanna ve Kylie Jenner'dan daha fazla konuşuldu.

Haziran ayında sezonu şampiyon bitiren ABD Profesyonel Basketbol Ligi'nin (NBA) tek Kanada takımı Toronto Raptors'ın oyuncuları geçen salı günün düzenlenen törenle şampiyonluk yüzüklerine kavuştu. NBA'de 1947'den beri sürdürülen gelenek uyarınca verilen yüzüklerin bu yılki versiyonunda 640'ı aşkın elmas bulunuyor. Ortasında takımın logosu bulunan altın yüzükte yüzlerce elmasın yanı sıra safir ve yakut da var.