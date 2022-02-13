Drake’ten milyon dolarlık bahis yatırımı

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Drake (35), Super Bowl olarak bilinen Amerikan futbolu ligi şampiyonluk maçı için büyük bir bahis oynadığını açıkladı.

180 milyon dolarlık serveti olan Drake, bu yüksek bahis yatırımını da kripto para birimi olan Bitcoin ile yaptı.

1 MİLYON 260 BİN DOLAR YATIRDI

Sosyal medya hesabından oynadığı bahis görüntüsünü paylaşan Drake'in bu gece oynanacak maç için toplam 1 milyon 260 bin dolar bahis oynadığı görüldü.

Ünlü şarkıcı, parasını şampiyonluk maçı için ‘Los Angeles Rams’ takımına yatırdı.

Drake, takımının rakip takım Cincinnati Bengals'i yeneceğini düşünürken, daha önce de Los Angeles Rams takımı oyuncusu Beckham Jr. için 392 bin dolar bahis oynamıştı.

Drake'in sosyal medya paylaşımı şöyle: