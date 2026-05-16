DSÖ Genel Direktörü yanıtladı. Hantavirüs küresel salgına dönüşür mü?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) yetkilileriyle ülkenin kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde ortaya çıkan yeni Ebola salgını hakkında görüştüklerini belirten Ghebreyesus, şu ana kadar 13 Ebola vakasının doğrulandığını söyledi.

Ghebreyesus, hantavirüs vakalarıyla ilgili de şunları söyledi:

“Geminin yolcularının Tenerife'den transfer operasyonunun başarıyla tamamlandığını ve 120'den fazla kişinin şu anda kendi ülkelerinde bakıma alındığını veya nihai varış noktalarına giderken ev sahibi ülkelerde karantinaya alındığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum."

Kaptan Jan Dobrogowski ve 26 mürettebatın ‘MV Hondius'ta yolculuğa devam ettiğini hatırlatan Ghebreyesus, geminin 18 Mayıs'ta Hollanda'ya varmasının beklendiğini dile getirdi.

Ghebreyesus, “DSÖ olarak bu olayın küresel nüfus için riskinin düşük olduğunu tekrarlıyoruz ve gerektiğinde güncellemeler yayınlamaya devam edeceğiz. Bugün itibarıyla DSÖ'ye 3 ölüm dahil toplam 10 vaka bildirildi.” diye konuştu.

NASIL BULAŞTI?

Hastalığın yayılma aşamasına nasıl geldiği hala netleşmiş değil.

Ölen Hollandalı bir çift, nisan başında gemiye binmeden önce Güney Amerika'da seyahat etmişti. Bu sırada birinin veya her ikisinin virüsle temas etmiş olması ihtimaller dahilinde.

Ayrıca gemi vahşi yaşam alanlarını ziyaret ediyordu. Bu nedenle bir yolcunun seyahat sırasında virüsle temas etmiş olma olasılığı da var.

Uzmanlar, küresel nüfus için enfeksiyon riskinin çok düşük olduğunu söylüyor.