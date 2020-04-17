Dua Lipa: Bir şeyler kesinlikle değişecek

24 yaşındaki İngiliz şarkıcı Dua Lipa, yeni albümü ve ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Elle dergisine konuşan Lipa, yeni albümü Future Nostalgia ile ilgili "Dinleyicilerimle daha da yakınlaştık" ifadelerini kullandı.

"TADINI ÇIKARIYORUZ"



Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan corona virüse karşı sevgilisi Anwar Hadid ile kendisini önlem amaçlı evde karantinaya alan Lipa, konuyla ilgili şunları söyledi:



Tadını çıkartıyoruz. Bu sürecin ardından bir şeyler kesinlikle değişecek. Doğaya daha düşünceli davranacağız. Bir dönem halay çektiği video ile gündeme gelen Lipa, geçtiğimiz günlerde yazar Orhan Pamuk’un Kar romanının fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı.



Lipa'nın "Bunun için Ulpjana ve Thomas Hooper'a teşekkür ederim" notunu düştüğü paylaşım Türk takipçilerinden büyük ilgi görmüştü.