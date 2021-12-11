Dua Lipa bir yılda servetini ikiye katladı

İngiliz The Sun gazetesi Dua Lipa'nın servetini mercek altına aldı. Bu yıl 22.7 milyon sterlin kazanan İngiliz şarkıcının, sadece 1 ayda 1.9 milyon sterlin gelir elde ettiği ortaya çıktı.

GEÇEN YIL 24.5 MİLYON STERLİNDİ



Geçen yıl toplam serveti 24.5 milyon sterlin olan 26 yaşındaki pop yıldızı, böylece son 1 yılda servetini neredeyse ikiye katlamış oldu.

ONLARCA ANLAŞMASI VAR

Albümleri İngiltere ve ABD listelerinde en çok satanlar arasında yer alan Dua Lipa'nın, şarkı sözleri verdiği pekçok sanatçı ve ünlü şirketlerle yaptığı reklam anlaşmaları da bulunuyor.



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