Dua Lipa ile Callum Turner evlendi

İngiliz gazeteleri The Sun ve Daily Mail, çiftin yalnızca yakın aile üyeleri ve dostlarının katıldığı nikah töreninin ardından Londra 'daki Old Marylebone Town Hall'dan ayrılırken çekilen fotoğraflarını yayımladı.

Haberlere göre 30 yaşındaki Dua Lipa , nikahta Schiaparelli moda evi tarafından tasarlanan beyaz bir elbise ve şapka tercih etti. 36 yaşındaki Turner ise koyu mavi takım elbise giydi.

The Sun'ın haberine göre çift, gelecek haftanın sonunda İtalya'nın Sicilya adasında üç gün sürecek gösterişli bir kutlama düzenlemeyi planlıyor.

İngiltere'ye göç etmiş Kosovalı bir ailenin çocuğu olan Dua Lipa, 2016 yılında yayımladığı ‘’Be The One'' adlı şarkıyla uluslararası üne kavuşmuş ve İngiltere'nin en başarılı pop yıldızlarından biri haline gelmişti.

Callum Turner ise özellikle Fantastic Beasts serisindeki performansıyla dünya çapında tanındı. Oyuncunun ayrıca bir sonraki James Bond rolü için adı geçen isimlerden biri olduğu belirtiliyor.