Dubai'de mahsur kalmışlardı. Şevket Çoruh ve İlker Ayrık'tan haber var
06.03.2026 13:22
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı, 7'nci gününde devam ediyor.
Şevket Çoruh ve İlker Ayrık, "Bir Baba Hamlet" tiyatro oyununun temsili için Dubai'ye gitmişti. Uçuşlar iptal olunca mahsur kalan ünlü oyuncular Türkiye'ye döndü.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı günlerdir sürüyor. Saldırılarda İran'ın füzeleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine düşmüştü.
OYUNUN TEMSİLİ İÇİN GİTTİKLERİ DUBAİ'DE MAHSUR KALDILAR
"Bir Baba Hamlet" adlı tiyatro oyunu için 27 Şubat'ta Dubai'ye giden Şevket Çoruh ile İlker Ayrık, uçak seferlerinin iptal olması nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldıklarını açıklamıştı. Ailesinin de kendisiyle olduğunu ve güvende olduklarını söyleyen ünlü oyuncu, "Umarım tez zamanda döneriz" demişti.
İlker Ayrık ile Şevket Çoruh Dubai'de mahsur kalmıştı.
ÜNLÜ OYUNCULAR TÜRKİYE'YE DÖNDÜ
Birkaç gündür Dubai'de olan ünlü oyunculardan haber geldi. İlker Ayrık, sosyal medyadan yaptığı yeni açıklamada Türkiye'ye döndüklerini duyurdu.
Umman'ın Maskat şehri üzerinden 18 saat süren yolculukla evlerine döndüklerini duyuran Ayrık, "Ailem, tüm tiyatro ekibimiz, hepimiz çok iyiyiz" dedi.
Kendilerini merak eden, arayan, soran, mesaj gönderen herkese teşekkür eden ünlü oyuncu, "Ne çok sevenimiz, eşimiz, dostumuz varmış. Sağ olun, var olun" dedi.