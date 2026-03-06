Dubai'de mahsur kalmışlardı. Şevket Çoruh ve İlker Ayrık'tan haber var

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı günlerdir sürüyor. Saldırılarda İran 'ın füzeleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine düşmüştü.

OYUNUN TEMSİLİ İÇİN GİTTİKLERİ DUBAİ'DE MAHSUR KALDILAR



"Bir Baba Hamlet" adlı tiyatro oyunu için 27 Şubat'ta Dubai'ye giden Şevket Çoruh ile İlker Ayrık, uçak seferlerinin iptal olması nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldıklarını açıklamıştı. Ailesinin de kendisiyle olduğunu ve güvende olduklarını söyleyen ünlü oyuncu, "Umarım tez zamanda döneriz" demişti.