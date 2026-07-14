Düğünde damada ezber bozan hediye. Altın beklerken kucağında onu buldu
14.07.2026 14:24
Düğün davetlisi, salona kırmızı kurdele ile süslenmiş kuzuyla geldi.
Osmaniye'de düzenlenen bir düğünde damada verilen sıra dışı hediye davetlilerin ilgi odağı oldu.
Osmaniye'de düzenlenen bir düğünde damada gelen hediye dikkat çekti. Bir kişi, kırmızı kurdelelerle süslediği kuzuyu arkadaşına düğün hediyesi olarak verirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, hafta sonu gerçekleştirilen İzzetin Atabey ile Esra Atabey çiftinin düğününde yaşandı. Takı merasimi sırasında salona kucağında kırmızı kurdelelerle süslenmiş bir kuzu ile giren davetli, damat İzzetin Atabey'in yanına geldi.
Davetli, kucağında kuzuyla bir süre pistte oynadı.
Çalan müzik eşliğinde bir süre damatla birlikte oynayan davetli, daha sonra kuzuyu düğün hediyesi olarak damada teslim etti. Salondakilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan renkli anlar, davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.