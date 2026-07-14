Düğünde damada ezber bozan hediye. Altın beklerken kucağında onu buldu

Osmaniye 'de düzenlenen bir düğünde damada gelen hediye dikkat çekti. Bir kişi, kırmızı kurdelelerle süslediği kuzuyu arkadaşına düğün hediyesi olarak verirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, hafta sonu gerçekleştirilen İzzetin Atabey ile Esra Atabey çiftinin düğününde yaşandı. Takı merasimi sırasında salona kucağında kırmızı kurdelelerle süslenmiş bir kuzu ile giren davetli, damat İzzetin Atabey'in yanına geldi.