8 Eylül’de dünyaevine girecek İdil Fırat ile Mert Fırat çiftinin düğününden detaylar ortaya çıkmaya başladı.
Sezen Aksu, Çeşme’de hizmet veren The Stay Alaçatı’da gerçekleşecek törende, sahneye çıkacak. Konuklara sürpriz hazırlayan gelin ve damat, Minik Serçe için özel bir sahne kurduruyor. Organizasyonun Tuvana Büyükçınar imzası taşıyacağı, modacının ayrıca İdil Fırat’ın gelinliğini de diktiği gelen bilgiler arasında.
İkili düğünden önce yakın arkadaşlarıyla birlikte Çeşme'de bekarlığa veda partisi de organize edecek.
Düğünde sahne Sezen Aksu'nun (İdil Fırat-Mert Fırat)
Yaşam
Önümüzdeki ay evlenecek olan İdil Fıraf ile Mert Fırat'ın düğününde Sezen Aksu sahneye çıkacak.
8 Eylül’de dünyaevine girecek İdil Fırat ile Mert Fırat çiftinin düğününden detaylar ortaya çıkmaya başladı.