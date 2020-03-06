Dünya devi Fendi Bağcılar'daki eşarpçıyı yendi

Marka hakkına tecavüz, büyük-küçük birçok firmanın kâbusu durumunda. Benzer bir sorun bir süredir, dünyanın 100'ü aşkın ülkesinde tescilli marka olan Fendi'nin başındaydı. İtalyan moda devi, İstanbul'da yaşayan Ali Tokgöz'e ait internet sitesinde satılan bazı ürünlerde Fendi'nin logosunun birebir kullanıldığını fark etti. Şirketin İstanbul'daki avukatları sorunu mahkemeye taşıdı.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, İstanbul 2. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada özetle "Müvekkilin marka hakkana tecavüz söz konusu. Bu durum haksız rekabete de yol açıyor. Siteye erişim engellensin, anılan ürünler de toplatılsın" denildi. Dava dilekçesinde, davalı tarafın 10 bin TL de manevi tazminat ödemesi talep edildi.



BENZERLİK YOK



Sitenin sahibi Ali Tokgöz'ün avukatları ise mahkemeye sundukları savunmada özetle şunları kaydetti: "Alınan bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz. Müvekkilin satışını yaptığı Ferrano markası ile, davacının Fendi markası arasında benzerlik yok. Yine, müvekkilin satışını yaptığı eşarplardaki 'F deseni’ ile davacının tescilli markası benzer değil. Talep edilen tazminat tutarı ise fahiş."



FENDİ HAKLI BULUNDU



Mahkeme, tarafların savunma ve taleplerini aldıktan sonra kararını verdi. Mahkeme, marka hakkına tecavüzün söz konusu olduğuna hükmetti. Mahkeme, Fendi'nin logosunu taşıyan ürünler için toplatma ve imha kararı verdi. Mahkeme ayrıca, ilgili linki erişime kapattı, Fendi'ye 10 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Tokgöz'ün avukatları karara itiraz etti. Ancak sonuç değişmedi. Karar kesinleşti.

"FENDİ BULA BULA BİZİ BULDU"

Sitenin sahibi Ali Tokgöz (40) ise karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben, bu olay başımıza gelene kadar Fendi diye bir markanın olduğunu bilmiyordum. Markayı bilmedigim gibi logoyu da bilmiyordum. İlk olarak bize bir tebligat geldi. Bu tebligati aldıktan 2-3 saat sonra tüm site erişime kapatıldı. Öncesinde herhangi bir uyarı olmadı. Sitenin tümü kapanınca biz resmen bittik. Şimdi yanımda tek bir çalışan kaldı. Tek satış kanalımız site olduğu için müşterilere ulaşamadık. Kaldı ki, biz satıcıyız. Çeşitli üreticilerden malı alıp satıyoruz. Dava konusu Ferrano markasındaki 'F' logosunun Fendi'ye ait olduğunu bilmiyordum. Fendi de bula bula gelip bizi buldu. Kendi halimde küçük bir esnafım. Mahkeme bir de 10 bin lira tazminat kararı vermiş. Bu parayı ödeme gücüm dahi yok; nasıl olacak bilmiyorum" dedi.

95 YIL ÖNCE TEMELİ ATILDI

Dünya moda devi olarak anılan Fendi'nin temeli 1925 yılında Adele ve Edoardo Fendi tarafından İtalya'nın başkenti Roma'da atıldı. Ünlü marka, 100 aşkın ülkede faaliyet gösteriyor. Ayakkabı, çanta, fular, eşarp, şal ve parfüm gibi bir dizi ürünün satışını yapan Fendi'nin cirosu 100 milyon euroya yakın.