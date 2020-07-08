Dünya snowboard şampiyonu Alex Pullin hayatını kaybetti

İki kez dünya şampiyonu olan snowboard’çu Alex Pullin, ülkesi Avustralya’da zıpkınla balık avlarken hayatını kaybetti.



32 yaşındaki sporcunun, geçen hafta Queensland eyalatindeki Gold sahilinde hareketsiz halde bulunduğu, ilk yardım ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Avustralya medyası, bir dalgıcın Pullin'i bir kayalığın üzerinde bulduğunu, cankurtaranlar ve sağlık çalışanlarının sporcuyu tedavi etmek üzere kıyıya götürdüklerini anlattı.

Emniyet yetkilileri, yalnız başına daldığı öğrenilen Pullin'in oksijen maskesi olmadığını ve serbest dalış yaptığını söyledi.

Şampiyon sporcunun ölümü Avustralya'da şok etkisi yarattı. Pullin'in ardından üzüntülerini paylaşan sevenleri, onu "nazik ve cömert biri" olarak nitelendirdi.

Sporcu, sosyal medya hesabında son olarak zıpkınla balık avlarken çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.

İKİ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Mansfield bölgesinde doğup büyüyen Pullin, snowboard yapmayı henüz sekiz yaşındayken öğrendi. 2011 ve 2013 yıllarında 'dünya şampiyonu' unvanlarını kazandı.

2010, 2014 ve 2018 Olimpiyatları'nda snowboard yarışlarında Avustralya'yı temsil etti.

Pullin, 2014’te Soşi’deki Kış Olimpiyatları’nda ülkesine şampiyonluk kazandırdı.