Dünya yıldızlarından mültecilere destek

Güzel sanatlar, moda, müzik ve multimedya yoluyla özgün sanatsal ifade biçimlerine öncülük eden sanatçı Johny Dar tarafından 2016 yılında başlatılan global yardım girişimi “Jeans for Refugees”/ “Mülteciler için Kot Pantolon”, Saoirse Ronan, Scarlett Johannson, Helena Christensen, Gigi Hadid ve Orlando Bloom’un katılımıyla genişlemeye devam ediyor.



Johny Dar tarafından yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kalan mültecilere dikkat çekmek amacıyla 2016 yılında başlatılan farkındalık kampanyasında, aralarında Ryan Gosling, Elton John, Salma Hayek, Sharon Stone, Cameron Diaz, Naomi Campbell, Victoria Beckham ve Emma Watson gibi dünyaca ünlü yıldızların bulunduğu 100 kişiye ait 100 kot pantolon özgün desenlerle boyanarak Berlin, New York ve Milan moda haftalarında düzenlenen defilelerde görücüye çıktı ve ayrıca Londra'daki Saatchi Gallery'de sergilendi. Sergiyi gezen 20 binden fazla insanın katılımıyla yapılan açık artırmada ise 100 bin İngiliz Sterlini bağış toplandı.



Jeans For Refugees girişimi, toplanacak bağışları yine International Rescue Committee adlı yardım örgütüne (Uluslararası Yardım Komitesi) iletecek.

KATKIDA BULUNAN YILDIZLAR



Bugüne kadar katkı veren ünlüler arasında; Alicia Vikander, Anna Wintour, Benicio del Toro, Brian May, Bryan Adams, Camille, Cameron Diaz, Candice Swanepoel, Carla Bruni, Cat Stevens, Chanel Iman, Charlotte Church, Christina Ricci, Christine Tay- lor, Claudia Schiffer, David Copperfield, Daniel Bruehl, Daniel Radcliffe, Dannii Minogue, Doutzen Kroes, Elle McPherson, Elton John, Emma Watson, Fearne Cotton, Florence Welch, Gigi Hadid, Heather Graham, Iris Berben, Isabelle Adjani, James Norton, Jane Birkin, Jessie J, Joaquin Phoenix, Jim Broadbent, Julianne Moore, Julio Iglesias, Karlie Kloss, Kate Moss, Lily Allen, Marianne Faithful, Melanie C, Minnie Driver, Meryl Streep, Naomi Campbell, Nicholas Hoult, Nina Hagen, Orlando Bloom, Ozzy Osbourne, Peaches, Pedro Almodovar, P!nk, Roger Waters, Ryan Gosling, Sadie Frost, Salma Hayek, Sarah Jessica Parker, Selah Sue, Sharon Osbourne, Sharon Stone, Sofia Coppola, Tom Waits, Tuppence Middleton, Twiggy, Usher, Victoria Beckham, Vivienne Westwood, and Woody Allen bulunuyor.