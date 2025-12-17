Dünyaca ünlü rock yıldızları İstanbul'a geliyor

Dünyaca ünlü rock yıldızları, 2026 yılında İstanbul'daki farklı mekanlarda gerçekleşecek konserlerle hayranlarıyla buluşacak.

Kariyeri boyunca "Because the Night" ve "People Have the Power" gibi şarkılara imza atan, "Just Kids" kitabıyla edebiyat dünyasında da yer edinen Patti Smith, uzun bir aranın ardından 17 Mayıs 2026'da Bonus Parkorman'da sahne alacak.

Smith'e sahnede, uzun yıllardır birlikte çalıştığı Lenny Kaye, Jay Dee Daugherty, Tony Shanahan ve Jackson Smith'ten oluşan grubu eşlik edecek. Konserde sanatçı, klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra şiirsel performanslarından da bölümler sunacak.

GRAMMY ADAYI YILDIZ İSİM HARBİYE'YE GELİYOR

"Wicked Game", "Blue Hotel" ve "Baby Did a Bad, Bad Thing" gibi şarkılarıyla tanınan Chris Isaak, 20 Haziran 2026'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Grammy adaylığı bulunan, şarkıları "Eyes Wide Shut" ve "Blue Velvet" gibi filmlerde kullanılan Isaak, 40 yılı aşan kariyerindeki eserleri seslendirecek.