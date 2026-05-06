Dünyaca ünlü yıldız Shaggy, Türkiye'ye geliyor
06.05.2026 11:32
Shaggy adıyla bilinen müzisyenin gerçek adı Orville Richard Burrell.
Dünyada reggae ve dancehall müziğin usta isimlerinden biri olarak gösterilen Shaggy, İstanbul'da müzikseverlerle bir araya gelecek.
Hit şarkılarıyla 90’lara damga vuran, Grammy ödüllü sanatçı Shaggy, Türkiye'ye geliyor. İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak olan 25 Haziran'da İstanbul Kongre Merkezi'nde Open Air Sahnesi'nde performans sergileyecek.
"INCORE Urban Festivali" kapsamında konser verecek Shaggy'ye, hip hop dünyasından M Lisa, Kaan Gökman, Zanna, Arden Child, Gwen De Lien, Göktuğ Gönce ve Atlas eşlik edecek.
Festivalin sahne tasarımı ve görsel dünyası, Influx Core tarafından uluslararası standartlarda hazırlandı.