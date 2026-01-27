Dünyanın en iyi 5 batık dalış destinasyonu belli oldu. Türkiye de listede

ABD’nin önde gelen dalış yayınlarından Scuba Diving Magazine tarafından düzenlenen Readers’ Choice Awards, bu yıl 33'üncü kez düzenlendi. Son iki yıl içinde dalış yaptıkları destinasyonları değerlendiren 10 binden fazla Scuba Diving okuru, “En İyi 5 Batık Dalışı Destinasyonu”nu belirledi.

Yedi farklı kategoride ödül alan Türkiye, tarihi batıklarıyla öne çıktığı bu prestijli değerlendirmede, farklı disiplinlerde de üst sıralarda yer alarak çok yönlü bir dalış destinasyonu olduğunu ortaya koydu.

Türkiye’nin dünyanın en iyi beş batık dalışı destinasyonu arasında gösterilmesinde, 2021’de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın girişimleriyle dalış turizmine açılan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nın uluslararası ölçekte yarattığı fark belirleyici rol oynuyor.

GELİBOLU, KÜRESEL DALIŞ TOPLULUĞUNUN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Birinci Dünya Savaşı’na ait batıkların orijinal konumlarında korunarak dalışa açıldığı dünyadaki ilk sualtı parklarından biri olan Gelibolu, tarih ve dalışı aynı noktada buluşturan özgün yapısıyla küresel dalış topluluğunun ilgisini çekiyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un daha önce Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nda dalış gerçekleştirmesi, bu alana verilen önemin en somut göstergelerinden biri olarak öne çıkarken, tarihi batıkların korunarak turizme kazandırılması yönündeki vizyonu da ortaya koyuyor.