Dünyanın en iyi yemek şehirleri açıklandı. Zirvede Lima var

Listenin ilk sırasında Peru'nun başkenti Lima yer aldı. Latin Amerika'nın gastronomi başkenti olarak görülen Lima, ceviche ve "causa limena" gibi deniz ürünleri ve yerel lezzetleriyle öne çıktı. Kent ayrıca listede yer alan 20 şehir arasında dışarıda yemek yemenin en uygun maliyetli olduğu şehir seçildi.

Time Out'un ABD editörü Virginia Gil, iyi bir yemek şehrinin yalnızca kaliteli restoranlardan ibaret olmadığını belirtti. Gil, "Bu listedeki şehirler; kullandıkları malzemeler, ikonik mutfakları ve dünya genelindeki yemek kültürünü etkilemiş köklü gastronomi geçmişleriyle öne çıkıyor." dedi.

24 BİN KİŞİYLE ANKET YAPILDI

Liste hazırlanırken dünya genelinde 150 şehirde yaşayan 24 bin kişiye restoran kalitesi, yemeklerin lezzeti, fiyat uygunluğu ve şehirlerin yemek kültürü hakkında sorular yöneltildi. Sonuçlar, Time Out editörleri ve gastronomi uzmanları tarafından değerlendirildi.

İkinci sırada Tayland'ın başkenti Bangkok yer alırken, üçüncü sıraya Mexico City yerleşti. Meksika'nın başkenti, Michelin yıldızlı restoranlardan sokak lezzetlerine uzanan geniş mutfak yelpazesiyle dikkat çekti. Dördüncü sıradaki Londra ise dünyanın en çeşitli mutfaklarından birine sahip olmasıyla öne çıktı. Kent, restoran kalitesi konusunda yerel halktan en yüksek puanı aldı. 12. yüzyıla uzanan geçmişiyle Borough Market, şehrin en önemli gastronomi merkezlerinden biri olarak gösterildi.

İlk beşi tamamlayan Barcelona ise Akdeniz mutfağı ve Katalan yemek gelenekleriyle listeye girdi. Domatesli ekmek (pa amb tomàquet) ve patatas bravas kentin öne çıkan lezzetleri arasında gösterildi.