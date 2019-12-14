Dünyanın en pahalı siber suçlusu Maksim Viktorovich Yakubets evlendi

ABD’nin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu Rus bilgisayar korsanı Maksim Viktorovich Yakubets, Moskova’da görkemli bir düğün yaparak adeta FBI’a meydan okudu.

iStock-1136675323.jpg

ABD ve İngiltere başta olmak üzere 43 ülkede bankalara siber saldırılar düzenleyen, son 10 yılın en büyük bankacılık dolandırıcılığına imza atarak en az 100 milyon dolarlık vurgun yapan Rusya merkezli siber korsan şebekesinin lideri Maksim Viktorovich Yakubets, Moskova'daki hayatından görüntüler sızdırmaya başladı. 

350 BİN DOLARLIK DÜĞÜN 

ABD’nin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu dünyanın en pahalı siber suçlusu olan Yakubets'in, en son Moskova’da bir golf kulubünde yaptığı 350 bin dolarlık düğün fotoğrafları yayınlandı.

Evil Corp hack grubunun lideri Maksim Yakubets Bugat takma ismi ile biliniyor  Evil Corp hack grubunun lideri Maksim Yakubets Bugat takma ismi ile biliniyor 

ESKİ AJANIN KIZIYLA EVLENDİ

Yakubets’in evlendiği Alyona Benderskaya’nın ise eski Rus istihbaratı (FBS) ajanının kızı olduğu ortaya çıktı.

YÜZÜNÜ GÖSTERMEDİ

Düğün kareleriyle FBI’a adeta nispet yapan Maksim Yakubets, fotoğraflarda özellikle yüzünü göstermedi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...