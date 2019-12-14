Dünyanın en pahalı siber suçlusu Maksim Viktorovich Yakubets evlendi

ABD ve İngiltere başta olmak üzere 43 ülkede bankalara siber saldırılar düzenleyen, son 10 yılın en büyük bankacılık dolandırıcılığına imza atarak en az 100 milyon dolarlık vurgun yapan Rusya merkezli siber korsan şebekesinin lideri Maksim Viktorovich Yakubets, Moskova'daki hayatından görüntüler sızdırmaya başladı.



350 BİN DOLARLIK DÜĞÜN

ABD’nin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu dünyanın en pahalı siber suçlusu olan Yakubets'in, en son Moskova’da bir golf kulubünde yaptığı 350 bin dolarlık düğün fotoğrafları yayınlandı.

Evil Corp hack grubunun lideri Maksim Yakubets Bugat takma ismi ile biliniyor

ESKİ AJANIN KIZIYLA EVLENDİ



Yakubets’in evlendiği Alyona Benderskaya’nın ise eski Rus istihbaratı (FBS) ajanının kızı olduğu ortaya çıktı.



YÜZÜNÜ GÖSTERMEDİ



Düğün kareleriyle FBI’a adeta nispet yapan Maksim Yakubets, fotoğraflarda özellikle yüzünü göstermedi.