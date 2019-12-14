Dünyanın en pahalı siber suçlusu Maksim Viktorovich Yakubets evlendi

ABD ve İngiltere başta olmak üzere 43 ülkede bankalara siber saldırılar düzenleyen, son 10 yılın en büyük bankacılık dolandırıcılığına imza atarak en az 100 milyon dolarlık vurgun yapan Rusya merkezli siber korsan şebekesinin lideri Maksim Viktorovich Yakubets, Moskova'daki hayatından görüntüler sızdırmaya başladı.
350 BİN DOLARLIK DÜĞÜN
ABD’nin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu dünyanın en pahalı siber suçlusu olan Yakubets'in, en son Moskova’da bir golf kulubünde yaptığı 350 bin dolarlık düğün fotoğrafları yayınlandı.
ESKİ AJANIN KIZIYLA EVLENDİ
Yakubets’in evlendiği Alyona Benderskaya’nın ise eski Rus istihbaratı (FBS) ajanının kızı olduğu ortaya çıktı.
YÜZÜNÜ GÖSTERMEDİ
Düğün kareleriyle FBI’a adeta nispet yapan Maksim Yakubets, fotoğraflarda özellikle yüzünü göstermedi.