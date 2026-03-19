Dünyayı kasıp kavurmuştu. Labubu filmi resmen duyuruldu
19.03.2026 08:50
Peluş formda olan Labubu figürleri, kısa sürede popüler kültür fenomenine dönüştü.
Geçtiğimiz yıl tüm dünyada viral haline gelen Labubu adlı bebekler sinemaya taşınıyor. Hazırlıkları devam eden Labubu filmine dair ilk detaylar ortaya çıktı.
Hong Konglu sanatçı Kasing Lung’un “The Monsters” adlı hikâye kitabı serisinden esinlenerek yaratılan hem tatlı hem de biraz tedirgin edici bir görünüme sahip olan Labubu bebekler, geçtiğimiz yıl tüm dünyada viral haline geldi. Tüylü yapıları, iri gözleri ve sivri dişleriyle sosyal medya ile koleksiyoner çevrelerinde büyük ilgi gören Labubu isimli bebekler beyazperdeye taşınıyor.
"Şeytani ama sevimli bir canavar; sivri kulaklara, yaramazca bir gülümsemeye ve oldukça keskin dişlere sahip" olarak tanımlanan Labubu bebeklerin filmi için çalışmalar başladı.
LABUBU FİLMİ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Pop Mart tarafından piyasaya sürülen oyuncakların film haklarını satın alan Sony, canlı aksiyon bir Labubu filminin yapım aşamasında olduğunu resmen açıkladı. Proje, "The Monsters" adlı küresel sergi turunun 10'uncu yıl dönümünü kutlamak amacıyla Paris'te düzenlenen etkinlikte duyuruldu.
Wonka ve Paddington filmleriyle tanınan Paul King yöneteceği Labubu filminin senaryosunu Steven Levenson ve King birlikte kaleme alacak. Oyuncakların yaratıcısı Kasing Lung da projenin yapımcılarından biri olacak.
Çanta ya da kemerlere takılarak aksesuar olarak kullanılan Labubu bebekleri, sürpriz kutularda (blind box) satılıyor.
Çalışmaları süren ve merakla beklenen Labubu filminin oyuncu kadrosu, hikayesi ve vizyon tarihine dair detaylar ise henüz açıklanmadı.
İlk olarak Hong Konglu sanatçı Kasing Lung tarafından 2015'te İskandinav mitlerinden ilhamla The Monsters (Canavarlar) adlı öykü serisi için yaratılan figürler, daha sonra oyuncak şirketi Pop Mart tarafından peluş bebeklere dönüştürüldü.
2019'da satışa sunulduğunda da ilgi gören figürler, 2024'te BLACKPINK üyesi Lisa'nın bir Labubu bebeğiyle görüntülenmesi sonrası oyuncaklara ilgi büyüdü. Kısa sürede viral haline gelen Labubu trendine Kim Kardashian, Rihanna ve David Beckham gibi ünlü isimler de ayak uydurmuştu.