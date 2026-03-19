Dünyayı kasıp kavurmuştu. Labubu filmi resmen duyuruldu

Hong Konglu sanatçı Kasing Lung’un “The Monsters” adlı hikâye kitabı serisinden esinlenerek yaratılan hem tatlı hem de biraz tedirgin edici bir görünüme sahip olan Labubu bebekler, geçtiğimiz yıl tüm dünyada viral haline geldi. Tüylü yapıları, iri gözleri ve sivri dişleriyle sosyal medya ile koleksiyoner çevrelerinde büyük ilgi gören Labubu isimli bebekler beyazperdeye taşınıyor.

"Şeytani ama sevimli bir canavar; sivri kulaklara, yaramazca bir gülümsemeye ve oldukça keskin dişlere sahip" olarak tanımlanan Labubu bebeklerin filmi için çalışmalar başladı.

Pop Mart tarafından piyasaya sürülen oyuncakların film haklarını satın alan Sony, canlı aksiyon bir Labubu filminin yapım aşamasında olduğunu resmen açıkladı. Proje, "The Monsters" adlı küresel sergi turunun 10'uncu yıl dönümünü kutlamak amacıyla Paris'te düzenlenen etkinlikte duyuruldu.

Wonka ve Paddington filmleriyle tanınan Paul King yöneteceği Labubu filminin senaryosunu Steven Levenson ve King birlikte kaleme alacak. Oyuncakların yaratıcısı Kasing Lung da projenin yapımcılarından biri olacak.