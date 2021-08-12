Dünyayı saran Korean Pop (K-POP) nedir?

Açılımı Korean Pop olan K-Pop akımı, son yıllarda tüm dünyada tanınan ve hayran kitlesi giderek artan bir müzik kültürü haline geldi. Güney Kore kökenli pop müzik türü olan bu akım, müzikten de öte bir yaşam biçimi. Peki özellikle gençleri etkisi altına alan Korean Pop (K-POP) nedir?

ntv.com.tr 12.08.2021 - 11:36

Dünyayı saran Korean Pop (K-POP) nedir?

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Dünya çapında geniş kitleler tarafından sevilerek dinlenen Korean Pop (K-Pop), tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki gençler arasında da büyük ilgi görerek davranışları örnek alınan bir kültür oldu.

Sosyal medya ve internetin de etkisiyle çok geniş kitlelere ulaşan K-Pop müziğini, Batı ülkeleri ilk kez YouTube’da 'Gangnam Style' şarkısıyla keşfetti.

K-POP NE DEMEK?

K-Pop; pop, rock, hip hop, R&B ve elektronik müziği birleştiren yepyeni bir tür olarak, Kore popunu anlatan bir terim.

Türün ilk çıkışı 90'lara, Güney Koreli pop müziğin 'Gayo' olarak anıldığı yıllara kadar uzanıyor.

1992'de Seo Taiji ve Boys grupları sayesinde adı duyulmaya başlayan K-Pop grupları, Daha çok 3-5-7-13 kişili erkek veya kadın gruplarından oluşur.

K-Pop grupları; oldukça renkli kliplerin yanı sıra, farklı giyimleri, dansları, imaj ve yaşam tarzları, hayran kitlesi tarafından sıkı takip edilerek rol model olarak benimseniyor.

'Kusursuzluk' imajını yakalamak için giydikleri kıyafetlerden mimiklerine, günlük hayatlarındaki özel yaşam tarzlarından aile ilişkilerine kadar kontrol altında bulunan grup üyeleri, çoğu zaman zorlu süreçlerden geçerek, tamamladıkları özel eğitimlerinin ardından 'profesyonelliğe' adım atabiliyorlar.

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