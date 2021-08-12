Dünyayı saran Korean Pop (K-POP) nedir?

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Dünya çapında geniş kitleler tarafından sevilerek dinlenen Korean Pop (K-Pop), tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki gençler arasında da büyük ilgi görerek davranışları örnek alınan bir kültür oldu.

Sosyal medya ve internetin de etkisiyle çok geniş kitlelere ulaşan K-Pop müziğini, Batı ülkeleri ilk kez YouTube’da 'Gangnam Style' şarkısıyla keşfetti.

K-POP NE DEMEK?



K-Pop; pop, rock, hip hop, R&B ve elektronik müziği birleştiren yepyeni bir tür olarak, Kore popunu anlatan bir terim.



Türün ilk çıkışı 90'lara, Güney Koreli pop müziğin 'Gayo' olarak anıldığı yıllara kadar uzanıyor.

1992'de Seo Taiji ve Boys grupları sayesinde adı duyulmaya başlayan K-Pop grupları, Daha çok 3-5-7-13 kişili erkek veya kadın gruplarından oluşur.

K-Pop grupları; oldukça renkli kliplerin yanı sıra, farklı giyimleri, dansları, imaj ve yaşam tarzları, hayran kitlesi tarafından sıkı takip edilerek rol model olarak benimseniyor.

'Kusursuzluk' imajını yakalamak için giydikleri kıyafetlerden mimiklerine, günlük hayatlarındaki özel yaşam tarzlarından aile ilişkilerine kadar kontrol altında bulunan grup üyeleri, çoğu zaman zorlu süreçlerden geçerek, tamamladıkları özel eğitimlerinin ardından 'profesyonelliğe' adım atabiliyorlar.

GÜNEY KORE'NİN K-POP'U DÜNYAYI NİÇİN KASIP KAVURUYOR?