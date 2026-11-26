Duran Duran grubunun gitaristi Andy Taylor'dan acı haber geldi.

Müzik grubu ve Taylor'ın ailesi, Instagram üzerinden yaptıkları ortak açıklamada, 65 yaşındaki gitaristin prostat kanserine karşı verdiği "uzun ve cesur mücadelenin" ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, "Andy, 23 Kasım Pazartesi günü ailesi yanındayken evinde huzur içinde hayata veda etti" ifadelerine yer verildi.

ANDY TAYLOR KİMDİR?

1961 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Andy Taylor, 1980'li yıllarda dünya çapında şöhrete ulaşan Duran Duran grubunun klasik kadrosunda yer aldı.

Taylor, grubun "Rio", "Hungry Like the Wolf" ve "Save a Prayer" gibi dünya çapında ses getiren şarkılarında gitarist olarak görev aldı.

1980 yılında gruba katılan Taylor, 1986'da Duran Duran'dan ayrılarak solo kariyerine ağırlık verdi. Ayrıca Robert Palmer, John Taylor ve Tony Thompson ile birlikte The Power Station adlı müzik grubunda yer aldı.

2001 yılında Duran Duran'ın yeniden bir araya gelen klasik kadrosuna katılan gitarist, 2004'te yayımlanan "Astronaut" albümünde görev aldı. Taylor, 2006 yılında gruptan ikinci kez ayrıldı.

2018'DE KANSER TEŞHİSİ KONULDU

Taylor'a 2018 yılında dördüncü evre prostat kanseri teşhisi konuldu. Ünlü müzisyen, hastalığını 2022 yılında kamuoyuna açıkladı.

Aynı yıl Duran Duran ile birlikte Rock and Roll Hall of Fame'e (Rock and Roll Onur Listesi) kabul edilen Taylor, sağlık sorunları nedeniyle törene katılamadı.

Taylor, 2023 yılında Duran Duran'ın "Danse Macabre" albümüne katkıda bulunarak 17 yıl aradan sonra eski grup arkadaşlarıyla yeniden çalıştı.