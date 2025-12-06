Düşhes Meghan, prensle evlendiği için küsen engelli babasıyla barışmaya çalışıyor

Kraliyet unvanı Sussex Düşesi olan Meghan, tahtın varisi Prens William'ın küçük kardeşi Prens Harry ile 2018'de evlenmişti. Sosyal medya ve çeşitli yollarla kraliyet ailesiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapan çift Kraliyet Ailesi hakkında şaşırtıcı açıklamalar yapmıştı. Çift 2020 yılında Kraliyet Ailesinin resmi görevlerinden çekildiklerini açıkladı.

Meghan Markle'ın sözcüsü Markle'ın Filiphinlerde yaşayan babasının bacağının kesilip ampüte edildiği haberlerini doğruladı.



Düğüne günler kala Thomas Markle, sağlık sorunları nedeniyle katılmayacağını açıklamış ve paparazzilere poz verdiğini itiraf etmişti.



İngiliz medyası, Thomas Markle'ın bu yılın başlarında Meksika'dan Filipinler'e taşındığını açıklamıştı. O günden bu yana ikili görüşmedi.

Meghan Markle babasının ampüte edildiği haberlerin ardından babasıyla iletişime geçti. Meghan'ı babasıyla arasını düzeltmek istediği düşünülüyor.