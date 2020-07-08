Dut reçeli süreci başladı

Sağlık açısından çeşitli faydaları olduğu bilinen ve yörede kış ayları için yapılan dut reçeli, aileler için de önemli bir gelir kapısı oluyor. Her yıl bu dönemlerde erkeklerin yardımıyla ağaçlardan toplanan dutlar, yıkanıp temizlendikten sonra kazanlara boşaltılıyor. Aroma ve tat bakımından incelik isteyen kaynatma, süzme gibi işlemlerden geçirilen meyveler, uzun ve meşakkatli sürecin ardından reçele dönüştürülüyor.



Merkeze bağlı Kale Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Behçet Demirel de yıllardır geleneksel yöntemlerle yaptığı reçelleri satarak ailesinin geçimine katkı sunuyor.

KİLOSU 15 LİRADAN SATILIYOR



Çocukları ve torunlarının yardımıyla ağaçlardan topladıkları dutları özenle temizleyen Demirel, güneşin doğmasıyla başlayan sürecin akşama kadar devam ettiğini söyledi.



Duttan reçel yapmanın uzun süren bir işlem olduğunu belirten Demirel, "Yetiştirdiğim dut ağaçlarından elde ettiğimiz meyvenin reçelini yapmaya yıllar önce başladık. Özenle temizlediğimiz dutları önce kazanlarda kaynatıyoruz, sonra bazı işlemlerden geçirdikten sonra reçel haline getiriyoruz. Bir ay boyunca hasadını yaptığımız dutun bir kısmıyla reçel yapıp ailemizi geçindiriyoruz, bir kısmını da kurutarak kışın çerez olarak tüketiyoruz" ifadelerini kullandı.

Behçet Demirel, yılda ortalama 700 kilogram dut elde ettiklerini ve kilosunu 15 liradan sattıklarını kaydetti.



1 AY DEVAM EDİYOR



Reçel yapımını babasından öğrendiğini belirten İbrahim Demirel ise her yıl bu dönemde başlayan sürecin 1 ay devam ettiğini söyledi. Demirel, "Bahçemizde yetiştirdiğimiz dut ağacından elde ettiğimiz meyvelerin reçelini yaparak satıyoruz. Meyvelerin silkelenmesi, yıkanması, kazanlarda pişirip reçel haline getirmesi büyük emek istiyor." diye konuştu.

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