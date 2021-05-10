Duygu Özaslan bikinili pozuna gelen kötü yorumları ifşa etti

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, son zamanlarda oldukça gündemde olan youtuberlar arasında. Özaslan, son olarak yaptığı bikinili paylaşımıyla gündeme geldi.

Fenomen isim, instagram hesabı üzerinden kırmızı bikinili pozlarını paylaşıp "Terasta güneşlenelim bari, ne yapalım" notunu düştü. Paylaşıma binlerce yorum ve beğeni gelirken bazı mesajlar Özaslan'ı çok kızdırdı.

Özaslan, gelen kötü yorumları Instagram'ın hikaye kısmında paylaştı ve bir açıklama yaptı.

Duygu Özaslan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.



"Yıl olmuş 2021, ben gelmişim 30 yaşına. Hala birileri benim ahlak bekçiliğimi yapıyor, yüzüm, gözüm, fiziğim hakkında abuk sabuk konuşuyor.



Azıcık ileri gidin, azıcık kendinizi geliştirmeyi deneyim. Bir "ben napıyorum ya?" deyin. Siz bunları yazarken utanmıyorsanız ben hiç utanmam. üşenmedim, paylaştım gözüme takılanları.



Kim bilir daha neler vardır. her şeyi geçtim ben tanımadığım birine böyle şeyler yazsam, esim, dostum okur rezil olurum diye utanırdım. Yazdıklarınız benden hiçbir şey götürmez, sadece ve sadece sizin için utanç verici..."