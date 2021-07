Duygu Özaslan ve Can Maxim Mutaf evlilik yolunda ilk adımı attı

Youtuber Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'tan evlenme teklifi aldığını duyurdu.Özaslan, sosyal medya paylaşımında sevgilisi ile olan fotoğrafını paylaşarak 'Evet dedim' (I said yes) Evet dedim) notunu düştü. Özaslan'ın bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.



Öte yandan konu Twitter'da da en çok konuşulanlar arasına girdi. Kullanıcılar, Özaslan'ın evlilik teklifi almasıyla ilgili birçok değerlendirmede bulundu.



