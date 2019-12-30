Dwayne Johnson'dan milyonluk yılbaşı hediyesi

The Rock lakaplı oyuncu Dwayne Johnson, sevdiklerine yaptığı sürprizlere, bir yenisini daha ekledi.
47 yaşındaki oyuncu, baldızı Aja Elan Hashian’a Noel hediyesi olarak, Cadillac marka Escalade model SUV bir otomobil aldı. O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Johnson, video’nun altına, “Tanıdığım en iyi kardeşsin. İlk günden beri sevecensin, destekleyicisin ve karizmasın. Seni çok seviyorum” diye yazdı.
Özel günlerde yakınlarını mutlu etmeyi sevdiğini belirten ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda da bir sinema salonu dolusu izleyiciye, PlayStation 4 hediye etmişti.
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This Christmas surprise felt good 🚙 🎁❤️ Merry Christmas to my sister in law, @aja_elan for simply being the most loving, supportive and coolest human we could ever ask for. From day 1. Enjoy your new ride with good mana and love. Merry Christmas! We’re grateful and we love you sis, Dwanta🎅🏾, @laurenhashianofficial and your Johnson ohana ♥️💫