Ebru Şallı: Ayakta durmak zorundayım

Birkaç günlüğüne İstanbul’a gelen Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş’la Nişantaşı’ndaki bir mekânda yemek yedi. Çıkışta sorularını yanıtlayan Şallı, geçtiğimiz Nisan ayında hayatını kaybeden oğlu Pars ile ilgili duygu dolu açıklamalarda bulundu.

"GÖZÜMÜN İÇİNE BAKIYOR"



Milliyet'in haberine göre "Ben ayakta durmak zorundayım" derken gözleri dolduğu görülen Ebru Şallı, “Benim kocaman oğlum var. Gözümün içine bakıyor. Eşim var. Yani herkes bana destek olsun istiyorum açıkçası” şeklinde konuştu.

"YAŞAYAN BİLİR"

Yapılan kötü yorumlara da cevap veren Şallı, "Bu yorumlar gerçekten çok üzücü bunu yaşayan bilir yaşamayan bilemez. Allah kimsenin başına vermesin böyle bir şey ne annenin ne de babanın" ifadelerini kullandı.



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